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DHA YURT;ABONELERİMİZİN DİKKATİNE (GAZİANTEP'TE BANKA ŞUBELERİ VE ATM'LERE SADIRI) HABERİNİN GÖRÜNTÜLERİNİN MOZAİKLENEREK KULLANILMASI RİCASIYLA

GAZİANTEP'te, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kent merkezindeki iki mahallede bulunan banka şubeleri ile ATM'lerinin camlarını kırarak hasar oluşmasına neden oldu.Olay, gece geç saatlerde Değirmiçem ve İncilipınar mahallelerinde meydana...

DHA YURT;ABONELERİMİZİN DİKKATİNE (GAZİANTEP'TE BANKA ŞUBELERİ VE ATM'LERE SADIRI) HABERİNİN GÖRÜNTÜLERİNİN MOZAİKLENEREK KULLANILMASI RİCASIYLA

GAZİANTEP'te, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kent merkezindeki iki mahallede bulunan banka şubeleri ile ATM'lerinin camlarını kırarak hasar oluşmasına neden oldu.Olay, gece geç saatlerde Değirmiçem ve İncilipınar mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler önce Değirmiçem Mahallesi'nde yan yana bulunan 5 banka şubesinin ATM'sine saldırdı. Ellerindeki sert cisimlerle ATM'lerin camlarını kırarak kullanılmaz hale getiren saldırgan ya da saldırganlar daha sonra İncilipınar Mahallesi'nde yan yana bulunan 5 banka şubesinin camlarını kırarak kaçtı. Sabah saatlerinde bankaya gelen güvenlik görevlilerinin saldırıyı fark etti. Birçok vatandaş da banka şubelerini arayarak ATM'lerde meydana gelen hasarı bildirdi.Olayın duyulması üzerine harekete geçen polis, konuyla ilgi çalışma başlattı. Bankaların ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor.



Görüntü Dökümü

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 - Kırılmış ATM camları

 - ATM'lerin genel görüntüsü

 - Kırılmış banka camları

 - Yoldan geçen vatandaşlar

 - Genel ve detay görüntüler

 Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

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