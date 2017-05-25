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DHA YURT:ABD'NİN BM TEMSİLCİSİ, HATAY'DAKİ SURİYELİ KAMPINI BEĞENDİ

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Hatay'ın Altınözü İlçesi'ndeki Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'deki Suriyeliler'i ziyaret ederken sığınmacıların yaşam koşullarının çok iyi olduğunu söyledi. Halen, merkezde...

DHA YURT:ABD'NİN BM TEMSİLCİSİ, HATAY'DAKİ SURİYELİ KAMPINI BEĞENDİ

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Hatay'ın Altınözü İlçesi'ndeki Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'deki Suriyeliler'i ziyaret ederken sığınmacıların yaşam koşullarının çok iyi olduğunu söyledi. Halen, merkezde kalan Suriyeliler hakkında Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur'dan bilgi aldı. Merkezdeki sağlık biriminde inceleme yapan Haley başkanlığındaki heyet, ardından anaokulunu ziyaret etti. Kapmtaki Suriyeli izci takımını da ziyaret eden Haley, daha sonra Kızılay Çocuk Dostu Korosu ve dikiş nakış atölyesindeki çalışmaları yerinde gördü. Büyükelçi Nikki Haley, Türkiye Futbol Federasyonu ile Altınözü Kaymakamlığı işbirliğiyle yaptırılan futbol sahasını da gezerek Suriyeli çocuklarla futbol oynadı. Ziyaret sonunda Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nin yaşam koşullarının çok iyi olduğunu ifade eden Nikki Haley "Türkiye'nin Suriyeli misafirlere yaptıkları için minnettarız, Türk halkına teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLAR
Ramazan ÇELİK/HATAY, () -

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