DHA YURT;ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 4 DEAŞLI SAMSUN'DA YAKALANDI

SAMSUN'da ABD Büyükeyçiliğine eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla 4 DEAŞlı polis tarafından gözaltına alındı. Operasyonda MİT mensuplarının da görev aldığı belirtildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, İstihbarat Şube ve MİT ekipleri tarafından ortak bir operasyon düzenlendi. ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla DEAŞ üyesi Irak uyruklu Fernas Hüseyin A., Omar Shıhab Ahmed A., Sohaıb Qusay Taga A. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B., gözaltına alındı. Şüphelilerden Sohaıb Qusay Taga A. ve Fernas Hüseyin A., Samsun – Ankara yolundaki kontrol noktasında gözaltına alındığı belirtildi. Bu iki isimle bağlantısı bulunduğu ileri sürülen Omar Shıhab Ahmed A. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B., ise ekiplerin çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. MİT, Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü :

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- Samsun adliyesi -

-Emniyetin dışından görüntü

Haber-Kamera : Murat SANDIKÇI-SAMSUN,() -