DHA YURT:6 YAŞINDAKİ ÇOCUK OTEL HAVUZUNDA BOĞULDU

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde ailesiyle birlikte tatil yapan 6 yaşındaki Yiğit Atakan Arı, dün saat 16.30 sıralarında girdiği otelin havuzunda boğularak öldü. Ailesi, çocuklarının ölümünden otel yönetimini suçladı. Otel yetkilileri ise ailenin ihmali olduğunu ileri sürdü.

Eskişehir'de oturan Ersin- Hatice Arı çifi 4 yaşındaki Beyza Emine ve Yiğit Atakan ile 3 gün önce bayram tatili için Manavgat'ın Kızılağaç mevkiinde bulunan 5 yıldızlı otele geldi. Tatillerini otelde geçiren çift, dün öğleden sonra su kaydıraklarının bulunduğu yerde havuza girip eğlenmeye başladı. Anne Hatice Arı şezlongta küçük kızıyla ilgilenirken, baba Ersin Arı da oğlu Atakan Yiğit ile su kaydıraklarından kaydı. Oğluyla iki kez kaydıraklardan kayan baba, Yiğit Atakan'ı derinliği 139 cm olan havuzda tek başına bırakıp kaydırak merdivenlerinin oraya bıraktığı terliğini almaya gitti. Kolluğu olmayan Yiğit Atakan, bir süre sonra havuzda çırpınmaya başladı. Küçük çocuğun boğulduğunu gören otelin cankurtaranı Özgür Kaplan, havuza atlayarak Yiğit Atakan'ı çıkardı. Çocuğa ilk müdahale otel çalışanları tarafından yapıldı. Suni teneffüs yapılan Yiğit Atakan Arı, haber verilmesi üzerine gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yiğit Atakan Arı, hastaneye giriş yaptıktan bir saat sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi kesin ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın meydana geldiği otelde ve havuzbaşında incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, otel görevlilerinin ve olaya tanık olan tatilcilerinin ifadesine başvurdu.

Ersin- Hatice Arı çifti, çocuklarının ölümünden otel yönetimini suçladı.

Otel Genel Müdürü Ömer Özkul ise ailenin ihmali olduğunu ileri sürdü. Ailenin bir haftalık bayram tatili için otellerine geldiğini belirten Özkul, "Bir gün önce kızımla ben de aynı havuzdaydım. Bu olayda otelin bir ihmali yok, ailenin sorumsuzluğu var. Çünkü havuzbaşında cankurtaran görev yapıyor. Uyarı levhaları var. Havuz standartlara uygun. Çocuk çırpınmaya başlayınca cankurtaran çıkarıyor, suni teneffüs yapıyor. Diğer tatilciler çocuğun başında toplanmış. Anne ve babası daha sonra geliyor. Bu yaştaki bir çocuk kolluksuz olarak havuzda tek başına bırakılıp başından ayrılınmaz" dedi.

'YARIM SAAT AMBULANS BEKLEDİK'

Antalya'da tatil yaptıkları otelin havuzunda oğlu boğularak ölen Ersin Arı, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda oğlunun cenazesini almayı beklerken feryat etti. Eskişehir'de bir cam firmasında çalışan 40 yaşındaki Ersin Arı, acil serviste yapılan iğne ile güçlükle ayakta durduğunu söyledi. Oğlunun ölümünde otelin ihmali olduğunu iddia eden Arı, “Oğlum bensiz havuza asla girmezdi. Üzerinde kollukları vardı. Havuza beraber giriyorduk. Kaydıraktan kaydık ve eğleniyorduk. Bir müddet sonra havuzdan çıktık. Bana 'Baba ayaklarım yanıyor' dedi. Ben de terliklerini almak için oturduğumuz yere yönelmiştim. Geri geldiğimde oğlum olduğu yerde yoktu" dedi.

Daha sonra oğlunu etrafta aramaya başladığını kaydeden Arı, "Yarım saat sonra geldiğimde suyun içerisinde buldum. Yaşıyordu. Otel müşterilerinin arasındaki bir doktor müdahale etti. Kalp masajı yaptı. Karnı hareket ediyordu, nabzı da atıyordu. Otelde doktor, ambulans yoktu. Yaklaşık 20 dakika boyunca ambulans bekledik. Gelen ambulans ila Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdük. Orada ölüm haberini verdiler. Oğlum bensiz havuza asla girmezdi. Üzerinde kollukları vardı" diye konuştu.

Anne 38 yaşındaki Hatice Arı, oğlunun havuzdan çıkarıldıktan sonra kustuğunu, nabzının attığını, buna karşılık 112 ekiplerinin otele gelmesinin yarım saati bulduğunu söyledi. Morg önünde kendini yerden yere atan anne Arı, olayda hatalar zinziri olduğunu iddia etti. Olayı yargıya taşıyacaklarını belirten Hatice Arı, "Tecrübesiz kişiler tarafından oğluma müdahale edildi. 50 kişiyi aşan sayıdaki müşterinin bulunduğu tesislerde olması gereken deneyimli sağlıkçıların bu tesiste olmadığından eminim" dedi.

Bu yıl ilköğretim birinci sınıfa başlayacak Yiğit Atakan Arı'nın cenazesi otopsi yapıldıktan sonra ailesi tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Eskişehir'in Yusuflar Mahallesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Boğulan çocuğun havuzda görüntüsü

Kaydıraktan kayarken görüntüsü

RÖP: Ersin Arı (Baba)

621 mb --05.33

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

