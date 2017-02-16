Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz etti iddiası
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz...
Odatv tavasında flaş diyalog, 12 Nisana ertelendi
Odatv tavasında flaş diyalog, 12...
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...

DHA YURT;278 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

YURT;278 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından önemli ölçüde denetimin sağlandığı El Bab'da, terör örgütü DEAŞ'a ait 278 hedef...

DHA YURT;278 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

YURT;278 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından önemli ölçüde denetimin sağlandığı El Bab'da, terör örgütü DEAŞ'a ait 278 hedef karadan ve havadan ateş altına alındı, 15 terörist öldürüldü. Geçen yıl 24 Ağustos günü başlayan ve 177'nci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri, El Bab'ın denetiminin ele geçirilmesi için ilerleyişini sürdürdü. Gün boyu süren operasyonlarda 258 hedef karadan, 20 hedef ise havadan ateş altına alındı. 15 teröristin etkisiz hale getirildiği harekata ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede ise şöyle denildi:"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteği ile büyük ölçüde kontrol sağlanan Bab meskun mahallinin DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik harekat devam etmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 258 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, muhtemel savunma mevzileri, tünel ağızları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 20 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 15 bina, 2 karargah binası, 2 cephanelik ve 1 bombalı araç imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekâtı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 15 DEAŞ terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

(ADANA/)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.