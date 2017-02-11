DHA YURT;245 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 43 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 245 hedef karadan ve havadan ateş altına alınırken, 43 terörist etkisiz hale getirildi.Geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan ve 172'nci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik ilerleyişini sürdürdü. Terör örgütü DEAŞ'a ait 179 hedef karadan, 66 hedef ise havadan ateş altına alınarak, barınma, karargah ve karakol binaları ile 1 mühimmat deposu ve 1 telsiz istasyonu imha edildi. Karadan ve havadan yapılan müdahale ile çıkan çatışmalarda 43 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile planlı harekatın icrası devam etmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 179 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 66 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 55 bina, 2 karargah binası, 1 karakol binası, 1 mühimmat deposu, 2 toplanma noktası ve 1 telsiz istasyonu imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 43 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

GAZİANTEP/

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