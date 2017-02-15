DHA YURT;225 DEAŞ hedefi vuruldu, 29 terörist öldürüldü

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 225 hedef karadan ve havadan bombalandı, 29 terörist öldürüldü. DEAŞ'lı teröristlerin canlı ve araçlı bombalı saldırısı da püskürtülen harekatta ÖSO'nun 7 askeri yaşamını yitirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan ve 176 gündür yürütülen Fırat Kalkanı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait karadan 194, havadan ise 31 hedef ateş altına alındı. Karadan ve havadan ateş altına alınan bölgede DEAŞ tarafından kullanılan 19 bina, 1 bombalı araç, 10 savunma mevzii ve 1 silah deposu imha edilirken 17 terörist etkisiz hale getirildi. El Bab'ın güneyinde ise canlı bomba eylemi gerçekleştirmeye çalışan 2 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Sabah saatlerinde ise bomba yüklü araçla Türk askeri birliğine saldırmaya çalışan 8-10 kişilik terörist grubu ise püskürtüldü. Üzerlerinde canlı bomba yeleği bulunan 8 terörist öldürüldüğü saldırıda bombalı aracın infilak etmesiyle ise 2 terörist öldü. Harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 194 DEAŞ hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 30 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 16 bina, 3 karargah binası, 1 bombalı araç, 10 savunma mevzii ve 1 silah deposu imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda unsurlarımızca tespit edilebilen toplam 17 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bab meskun mahallinin güneyinde canlı bomba eylemi gerçekleştirmeye çalışan 2 DEAŞ mensubu terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Saat 09:10 sularında bomba yüklü bir araç, yanında desteğe gelen DEAŞ teröristleriyle beraber (8-10 kişi) El Bab güneyindeki geçici üs bölgemize saldırma teşebbüsünde bulunmuş; dış hatta nöbet tutan kahraman ÖSO mensuplarınca yoğun olarak ateş altına alınmış, yaya olarak etrafında desteğe gelen ve üzerilerinde canlı bomba yeleği bulunan 8 terörist öldürülmüş; ancak aracın teröristlerce, araç içi tahmini 2 terörist infilak ettirilmesi sonucu 7 ÖSO mensubu şehit olmuştur. Bombalı araç üs bölgemizin uzağında infilak ettiği için üs bölgesinde bulunan unsurlarımız bundan etkilenmemiştir."