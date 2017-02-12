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DHA YURT:207 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 42 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

YURT:207 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 42 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 207 hedef karadan ve havadan ateş altına alınırken, 42 terörist etkisiz hale getirildi. Geçen yıl 24...

DHA YURT:207 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 42 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

YURT:207 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 42 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 207 hedef karadan ve havadan ateş altına alınırken, 42 terörist etkisiz hale getirildi. Geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan ve 173'üncü gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik ilerleyişini sürdürdü. Terör örgütü DEAŞ'a ait 174 hedef karadan, 33 hedef ise havadan ateş altına alındı. Karadan ve havadan yapılan müdahale ile çıkan çatışmalarda 42 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 174 DEAŞ hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçakları tarafından da 33 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerin barınma maksatlı kullandığı 31 bina, 1 silahlı araç ve 1 araç imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 42 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir."

GAZİANTEP, ()-

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