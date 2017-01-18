DHA YURT:145 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 17 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 145 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 17 terörist etkisiz hale getirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 148 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu ilerleyişine devam etti. Harekatta terör örgütü DEAŞ'a ait 145 hedef, karadan ateş destek vasıtalarıyla, havadan ise Türk Hava Kuvvetleri ait uçak ve silahlı İHA'lar tarafından ateş altına alındı. Gün içerisinde 17 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 137 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ve silahlı İHA tarafından, Bab ve Suflaniyah’da bulunan 8 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 6 barınma yeri, karargah olarak kullanılan 1 bina ve 1 bomba yüklü araç imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 17 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 4 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 945 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Mücahit YOLCU

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