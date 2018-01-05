DHA YURT - Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 15 yaralı

ZONGULDAK'ta maden işçilerini taşıyan işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Kaza saat 07.30 sıralarında, Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı ocakta gece vardiyası çıkışı evlerine giden işçileri taşıyan Yunus Aydın(34) yönetimindeki 67 LG 217 plakalı minibüs, önünde seyir halinde olan Ramazan O. (36) idaresindeki 67 TR 207 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Ters dönen minibüste bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından minibüsten çıkarıldı. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()-

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