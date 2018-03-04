Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

DHA YURT - 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 44'üncü gün; 2 bin 612 terörist etkisiz hale getirildi

SURİYE'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 44 gündür sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 612'ye yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Türkiye'nin...

DHA YURT - 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 44'üncü gün; 2 bin 612 terörist etkisiz hale getirildi

SURİYE'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 44 gündür sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 612'ye yükseldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Türkiye'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 44'üncü güne girildi.
Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana, 178'i son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 612 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber:  HATAY - KİLİS - () 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314