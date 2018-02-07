Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan vergi dairesindeki patlamayla ilgili çarpıcı açıklama
Bakan Soylu, Bayrampaşa'da açıkladı...
Suriye sınır hattındaki karakollara ziyaret
Şırnak Valisi Aktaş, Suriye sınır...
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Juncker: 2025’e kadar altı Balkan ülkesi daha AB’ye girebilir
2025’e kadar altı Balkan ülkesi...

DHA YURT - 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere havanlı saldırı: 2 şehit /EK

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI 'ZEYTİN Dalı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin Afrin kentinin Bülbül beldesi ile El Maski arasındaki bölgede yürütülen operasyona katılan askerlerin bulunduğu bölgeye, teröristler tarafından...

DHA YURT - 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere havanlı saldırı: 2 şehit /EK

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI

'ZEYTİN Dalı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin Afrin kentinin Bülbül beldesi ile El Maski arasındaki bölgede yürütülen operasyona katılan askerlerin bulunduğu bölgeye, teröristler tarafından tanksavar ve havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 11 asker ise yaralandı.

Bugün akşam saatlerinde, 19'uncu gününe girilen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında teröristlere yönelik Bülbül beldesinin güneybatısında El Maski bölgesi arasında operasyonlarını sürdüren askerlerin bulunduğu bölgeye teröristler tarafından tanksavar, top ve havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit olurken, 11 asker ise yaralandı. Saldırının ardından, teröristlerin bulunduğu bölge operasyona katılan askerler ve sınırda konuşlu birlikler tarafından top ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Teröristlerin saldırısında yaralanan askerler helikopterler ile bölgeden tahliye edilerek Kilis Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Yaralı askerlerin acil serviste tedavisine başlanırken, hastane çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Hain saldırıya ilişkin Genelkurmay Başkanlığı da açıklama yaptı. Açıklamada saldırının ardından teröristlerin bulunduğu bölgenin ateş altına alındığı vurgulanarak şöyle denildi: ''Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 07 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Bülbül güneybatısı ve El Maski civarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz.''

Haber:Reşit ÇELEBİOĞLU-Akın ÇELİKTAŞ-Hasan DÖNMEZ/KİLİS, ()
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314