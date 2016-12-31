DHA YURT - YURTTA YENİ YIL ÖNLEMLERİ (1)

Bursa'da 3500 polisle asayiş uygulaması: 65 gözaltı

BURSA polisi kent genelinde 3 bin 500 polis ile birlikte uygulama yaptı. Hakkında yakalama kararı bulunan 65 kişi gözaltına alınırken; 3 adet pompalı tüfek, 2 tabanca ile 43 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.







Yeni yıl öncesi Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı toplam 3 bin 500 polis şehirde genel arama yaptı. İlçelerde de gerçekleşen kontrollerde açık olan eğlence yerleri ile seyir halindeki araçlar ve şüpheli kişiler arandı. Toplam 5 bin 851 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulanırken, hakkında yakalama kararı bulunan 65 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 adet bıçak ile 54 mermi ele geçirildi. Polis üzerlerin de 42 gram uyuşturucu çıkan 3 kişiyide gözaltına aldı. Durdurulan 622 araçtan evrakları eksik olan 21'ine ise 10 bin 427 lira para cezası kesildi.







Bu arada polisler eğlence yerlerinde yaptıkları aramalarda bandrolsüz 125 şişe içki ve 20 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Görüntü Dökümü:







-Trafik uygulamasında üst araması ve araba araması







-İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız uygulamaya katılması







-Vatandaşlarla sohbeti







-Gece kulüplerine yönelik uygulama







-Ele geçirilen malzemeler







-Detaytlar

Haber: Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,()-

===================================================

Bodrum'da yeni yıl önlemleri

MUĞLA'nın turistlik ilçesi Bodrum'da, yeni yıl nedeniyle karadan jandarma ve polis, havadan ve denizden ise sahil güvenlik ekiplerinin önlemlerini arttırdığı belirtildi.







Hafta sonu tatiline denk gelen yılbaşı için turizmin gözde kentlerinden Bodrum'a İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerden gelenler, cuma günü akşamından itibaren yoğun güvenlik önlemiyle karşılaştı. Güvercinlik Mahallesi'nde jandarma, Torba Mahallesi'nde ise hem jandarma hem de polis önlemlerini arttırdı. Jandarma narkotik köpeği 'Engel', yapılan denetimlerde otomobillerde uyuşturucu ararken; güvenlik güçleri ise kente gelen şehirlerarası minibüs ve otobüslerde kimlik kontrollerini sıklaştırdı. Bazı noktalarda çevik kuvvet ekiplerinin de görev yaptığı görüldü. Kontrollerde, aranan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.







Son bir haftadır süren fırtınalı havanın sone ermesiyle birlikte göçmen geçişlerinin olabileceğini düşünen sahil güvenlik ekipleri de denizden 5 bot ve havadan 1 helikopterle devriye görevi yürütmeye başladı. Bu sabah Turgutreis'ten Yunan adalarına doğru denize açılan tekneler, sahil güvenlik ekiplerince didik didik arandı.







Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, "Önceliğimiz ilçemizde yaşayan ve yılbaşı tatilini geçirmeye gelen yerli ve yabancı konuklarımıza rahat ve huzurlu bir ortamda mutlu olmalarını sağlamak. Bu nedenle güvenlik güçlerimiz 24 saat alarmda görev yaparken vatandaşlarımızdan da en ufak şüpheli gördükleri bir durumu en yakın güvenlik birimlerine anında bildirmelerini istiyoruz. Asayiş için her türlü tedbirimizi Sayın valimizin talimatı doğrultusunda aldık ve uyguluyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:







- Güvenlik önlemlerinden görüntü







- Kentin girişinde yapılan kontroller polis araçlarından görüntü







- Köpek ile polisin bir aracın eşyalarını indirerek ihbar üzerine durdurduğu arabada arama yapması







- Sahli güvenlik tekneleri durdurup arama yaparken

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

==================================================

Tokat'ta 300 polisle huzur operasyonu

TOKAT' ve ilçelerinde 300 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.







Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerinde 300 polisin katılımıyla 'huzur 60' adı verilen huzur operasyonu düzenlendi. Kentin çeşitli bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, işyerlerinde denetim yapıldı. Uygulamada çok sayıda işyeri arandı, kişilerin ise kimlik sorgusu yapıldı. İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ise uygulama noktalarını gezerek vatandaşlar ile sohbet etti.

Görüntü Dökümü:







-------------------------







-Uygulama noktasından görüntüler







-Arama çalışmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,()

====================================

Bolu'da özel harekatlı huzur operasyonu

BOLU'da yılbaşı öncesi Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin de katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.







Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kentteki eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yaptı. Uygulamaya, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş, Terörle Mücadele ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İstanbul'dan geçici görevle Bolu'ya gelen Polis Özel Harekat ekiplerinden oluşan 100 polis katıldı. Uygulama kapsamında eğlence mekanları denetlendi, çalışanların ve müşterilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Kentin çeşitli noktalarında durdurulan araçların evrakları ile sürücüler ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ







-------------------------------







-Uygulamadan görüntüler







-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

=================================

Ortaca'da alkollü içki denetimi

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde jandarma ekipleri, sahte ve kaçak alkollü içkilere yönelik olarak işyerlerine yaptığı denetimleri yılbaşı öncesinde sıklaştırdı.







Ortaca'nın turistik mahallesi Dalyan ve Sarıgerme'de jandarma ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki ve ruhsat denetimi yaptı. Bar, restoran ve otellerin içki ile ilgili bölümlerine gelen ekipler, işyerlerinden aldıkları numuneleri barkod izleme cihazıyla kontrol etti. Narkotik köpeği 'Alçı' ise uyuşturucu maddeye yönelik olarak işyerlerini aradı. Ekipler ayrıca, işyerlerinin alkollü içki satışına olanak sağlayan ruhsatların da bandrol kontrollerini yaptı. Ayrıca işletmelere satış için gelen toptancıların da satış belgeleri incelendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:







- Denetimlerden gör







- Narkotik köpeği Alçı'dan görüntü







- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), ()

=======================================================