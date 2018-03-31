DHA YURT - Yurtta kalan çocuk, yol kenarında ölü bulundu

ADANA'da çocuk kaldığı destek merkezinde kaldığı öğrenilen 17 yaşındaki Deniz Munzur Altun, yol kenarında ölü bulundu.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Şambayat Mahallesi Karaisalı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Şambayat Çocuk Destek Merkezi'nde kalan çocuklar, gece merkeze döndükleri sırada yol kenarında hareketsiz yatan birini gördü. Yerde yatan kişinin, o gün destek merkezinden izinli olarak çıkan arkadaşları Deniz Munzur Altun olduğunu fark eden çocuklar, 112 Acil Servis ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de cesedin yakınında 2 tüp çakmak gazı buldu. Hırsızlık ve uyuşturucudan poliste kaydı bulunan ve defalarca destek merkezinden kaçtığı belirtilen Altun'un cesedi, polisin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çakmak gazı solumaktan zehirlendiği düşünülen Altun'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Üzeri örtülü ceset ve polisten görüntü

- Cenaze aracından görüntü

- Polislerin olay yerinde inceleme yapması

- Yerdeki çakmak gazı tüplerinden görüntü

- Olay yerindeki kalabalıktan görüntü

- Polis araçlarından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'12" - BOYUT: 73,7 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()