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DHA YURT - Yurtta kalan 39 kız öğrenci yemekten zehirlendi

BOLU'da, 213 öğrencinin kaldığı özel bir kız yurdunda, yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 39 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak'ta, 213 öğrencinin kaldığı özel bir kız yurdunda 39 kişi,...

DHA YURT - Yurtta kalan 39 kız öğrenci yemekten zehirlendi

BOLU'da, 213 öğrencinin kaldığı özel bir kız yurdunda, yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 39 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak'ta, 213 öğrencinin kaldığı özel bir kız yurdunda 39 kişi,  akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, durumu yurt yönetimine bildirdi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin kaldığı yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. Öğrenciler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Midelerinde rahatsızlık hisseden bazı öğrenciler de kendi imkanlarıyla hastanelere gitti. Hastanede tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
TAVUK VEYA TATLI ŞÜPHESİ
Yurtta öğrencilere verilen akşam yemeğinde; mercimek çorbası, pirinç pilavı, tavuk ızgara, patates kızartması ve sütlü tatlı olduğu öğrenildi. Öğrencilerin mide şikayetlerinin nedeninin hangi yiyecekten kaynaklandığı ile ilgili incelemeler sürerken, tavuk ya da sütlü tatlının öğrencilerin rahatsızlanmasında etken olabileceği üzerinde duruluyor. Olayın ardından, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:
"İlimizde özel bir yurtta kalan öğrencilerin bulantı ve kusma şikayeti ile sağlık kuruluşlarımıza başvuruları üzerine gerekli incelemeler Bolu İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılmıştır. Bolu İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli tespitlerin hızlıca yapılabilmesi için örnekler alınmış Ankara Halk Sağlığı laboratuvarına gönderilmiştir. Tavuk ya da tatlıdan şüphelenmek ile birlikte sonuçlar çıkıp bu detay netleştiğinde halkımızla paylaşılacaktır. Hastanelerimize başvuran hastalarımızın Şu an için genel durumları iyi olup gerekli tedavileri yapılmaktadır."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yurdun önünden görüntüler
-Öğrencilerin ambulanslara bindirilmeleri
-Ambulansların görüntüleri
-Hastaneden detaylar
SÜRE: 01:56 - BOYUT: 227.8 MB
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,()
**GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

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