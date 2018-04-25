DHA YURT - Yunan askerler için değerlendirme duruşmasından tahliye çıkmadı (2)

YUNAN ASKERLER ADLİYEDE, AVUKATIN İTİRAZLARI DA KABUL EDİLMEDİ

Edirne'de tutuklu olan Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis için avukatlarınca yapılan itiraz da kabul edilmedi. Yunan askerler tutuklandıkları 1 Mart'tan bu yana itiraz için getirildikleri adliyeden çıkarılırken görüntülendi.

Edirne'de tutuklu askerler için dün Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tutukluluk değerlendirme duruşmasında, tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Yunan askerlerin avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ verilen tutukluluk kararının devam etmesine bugün itiraz dilekçesi vererek 'tahliye talebinde' bulundu. Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, normalde dosya üzerinden yapılan itiraz değerlendirmesine mevcutlu olarak Yunan askerler Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklazis'i de getirdi. Tutuklu oldukları Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nden ring aracıyla Edirne Adliyesi'ne getirilen Yunan askerler, adliye binasını üçüncü katındaki Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği duruşma salonuna alındı.

Yunan askerlerden Angelos Mitretodis sınırı yanlışlıkla geçtiklerini savunarak, "Biz yanlışlıkla Türk tarafında geçtik. Hava koşullarından dolayı yanlışlıkla geçtiğimiz aşikardır. Sınırda bazı izleri takip ediyorduk. Türk askerlerini görünce olumsuz bir şey olmaması için kendi silahlarımızı indirdik. Daha sonra komutanıma telefon açarak iyi niyetli olarak Türk askerlerine teslim olacağımı bildirdim. Eğer kötü niyetli olsaydım teğmen olarak bir telefonla emrimdeki askerleri çağırırdım. Daha büyük bir olay meydana gelirdi ben bunu yapmadım. Yanlışlıkla geldiğimizi Türk askerlerine anlattık, Türk askerleri üstlerine telefon etti. İsteseydik Türk askerlerinin telefon etmelerini de engelleyebilirdik. Üzerimizde kendimizi saklayacak bir kıyafet yoktu. Biz sadece kardaki ayak izlerini takip ettik. Onların da göçmen ya da kaçakçı olduğunu düşündük" diye konuştu.

'YUNAN TARAFINA GEÇEN TÜRK ASKELERİ BIRAKIRDIK'

Tutuklu Yunan askerlerden astsubay çavuş Dimitris Kouklazis da benzer ifadeler kullanarak, "Aynı durum Türk askerleri tarafından da olmuştu. Ancak biz yanlışlıkla Yunan tarafına geçen Türk askerleri hakkında herhangi bir işlem yapmadan ve üstlerimize haber vermeden Türk tarafına geçmelerine izin verdik. Bu olay her iki taraf arasında çok sık yaşanmaktadır. Bugüne kadar herhangi bir problem oluşturmamıştır. Bu nedenle şu an çok şaşırıyorum" dedi. Tutuklu Yunan askerlerin avukatları da hakimlikten tahliye talebinde bulundu.

İTİRAZA DA TAHLİYE VERİLMEDİ

Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, avukatların itirazı üzerine yaptığı değerlendirmenin ardından "Kuvvetli suç şüphesi, Yunan askerlerin Türkiye'de sabit ikametgahlarının bulunmaması, yabancı ülke vatandaşı ve yabancı ülke askeri olmaları nedeniyle kaçacağı şüphesi uyandıran somut olguların bulunması nedeniyle tutukluğu itiraz taleplerinin ayrı ayrı reddine, şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir" denilerek tahliyeleri kabul edilmedi.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Haklarında tutukluluğun devamına karar verilen Yunan askerleri, 1 Mart tarihinden itibaren ilk kez görüntülendi. Adliyeden jandarma ekiplerince, hükümlü kapısından elleri önden kelepçeli olarak çıkarılan askerler, cezaevine ring aracına bindirilerek yeniden Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yunan askerlerin araca binmesi

-Jandarma ekipleri

-Aracın gidişi

-Edirne Adliyesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,()