DHA YURT - Yüksekova toprağa gömülü çok sayıda silah ve mihimmat ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde 19 Şubat'ta yakalanan PKK'lı E.Ş.'nın yer göstermesi sonucu toprağa gömülü çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar basına gösterilirken, 3 kişinin de yakalandığı belirtildi.

Yüksekova’da 14 Mart 2016 tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu" ile ilçe merkezinde bulunan hendek ve çukurlar kapatılırken, bu yönde başlatılan çalışmalar ise sürdürülüyor. Hendek ve barikatlarda aktif rol aldıktan sonra Yüksekova'dan kaçtığı belirtilen E.Ş. adlı terör örgütü mensubunun 19 Şubat'ta geldiği Yüksekova'da düzenlene bir operasyonla yakalandığı, yapılan sorgusunda da önemli bilgilere ulaşıldığı kaydedildi.

Yetkililer, E.Ş.'nin yapmış olduğu yer göstermesi sonucu Yüksekova Belediyesine ait iş makinaları ile yapılan kazılarda güvenlik güçlerine yönelik yapılan ve terör saldırılarında kullanmak üzere toprağa gömülü çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini söyledi. Silah ve mühimmatlarla ilgili E.Ş., R.İ ve M.T'nin adli makamlaral sevk edildiği belirtilerken, ele geçirilen malzemeler ise şöyle: "7 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet bixi marka uzun namlulu silaha ait namlu, 5891 adet muhtelif çapta mermi, 37 adet şarjör, 1 adet el bombası, 20 adet uçaksavar mermisi, 2 adet lancer mühimatı, 12 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet çaydanlık EYP, 9 adet telsiz, 8 adet hücum yeleği, 4adet gaz maskesi ve örgütsel kıyafetler"

Görüntü Dökümü

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-Yapılan kazı

-Ele geçirilen silah ve muhimmatlar

-süphelilerin görüntüsü

-detaylar

Haber-Kamera: YÜKSEKOVA (Hakkari), () -

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