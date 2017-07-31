DHA YURT - Yüksekova'da PKK'nın bombacısı ve suikastçısı yakalandı (Yeniden) 

Müteahhit Necmettin Atsız'a yapılan silahlı saldırının görüntüleri

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü çevresinde keşif yaparken, yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan bir kadın PKK'lının ifadeleri doğrulsunda harekete geçen güvenlik güçleri, çeşitli eylemlerde bulundukları belirtilen 2 PKK'lı teröristi daha düzenlenen operasyonla yakaladı. Terör örgütüne yardım ve yataklıktan da 13 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda; PKK'nın suikastçaları ve bombacıları oldukları belirtilen B.B. ve S. P. adlı 2 PKK'lı yakalandı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi: "21.07.217 günü Belediye Kayyumuna eylem yapmak için keşif yaparken yakalanan E.Ç. isimli (K) terör örgütü üyesinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, B.B.(K) ve S. P. isimli teröristler bombalı eylem hazırlığında iken Emniyet görevlilerimiz tarafından yapılan operasyonla yakalanmıştır.Yakalanan terör örgütü mensubu S.P.’ den elde edilen bilgiler doğrultusunda terör örgütünün eylemde kullanmak üzere saklamış olduğu 14 kg patlayıcı madde ele geçirilmiş olup, edinilen diğer bilgiler doğrultusunda Yüksekova ilçemizde işlenen cinayetlerin sır perdesi de aydınlatılmış oldu. Söz konusu 4 cinayeti W.(K) ve E.A. ‘ nın planladığı, cinayetleri ise E.A ve X. (K) isimli terör örgütü mensuplarının işlemiş olduğu tespit edildi. Ayrıca bu bilgiler doğrultusunda Yüksekova ilçemizde terör örgütü mensuplarına 'Yardım ve Yataklık' yaptığı anlaşılan 13 şüpheli şahıs yapılan eş zamanlı operasyon sonucu gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslardan çok sayıda örgütsel doküman, uzun namlulu silah ve el bombası ele geçirilmiş olup, 9 BTÖ mensubu şahıs 'Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık' yapmaktan, S.P. isimli şahısta 'Terör Örgütüne Üye Olmak, Örgüt Adına Eylem Yapmaktan' adli makamlara sevk edilmiştir."

MÜTEAHHİT NECMETTİN ATSIZ'A YAPILAN SİLAHLI SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde 37 yaşındaki müteahhit Necmettin Atsız'ın geçen 31 Mayıs'ta iftar saatinde evine giderken silahlı saldırıya uğramasının görüntüleri ortaya çıktı. Yüksekova İlçesi'nde 31 Mayıs günü iftar vakti Cuhmuriyet Mahallesindeki evine giden müteahhit Necmettin Atsız, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğraMIŞTI. Olay yerinde ağır yaralanan Atsız, ambulansla kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Görüntü Dökümü

------------------

-Yakalananların görüntüsü

-Müteahhit Necmettin Atsız'a yapılan silahlı saldırı görüntüsü

Haber: HAKKARİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

