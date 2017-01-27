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DHA YURT - Yüksekova'da 3 saatlik hasta kurtarma operasyonu

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi'nde yolu kar ve tipiden kapanan Adaklı Köyü'nde rahatsızlanan Orhan Aktolga, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı Köyü'nde kısmi...

DHA YURT - Yüksekova'da 3 saatlik hasta kurtarma operasyonu

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi'nde yolu kar ve tipiden kapanan Adaklı Köyü'nde rahatsızlanan Orhan Aktolga, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı Köyü'nde kısmi felçli ve şeker hastası olan 50 yaşındaki Orhan Aktolga aniden rahatsızlandı. Yolun kar ve tipiden kapanması nedeniyle hastaneye ulaştırılamayan Aktolga için yakınları sağlık ekiplerini aradı. İhbarı alıp bölgeye doğru hareket eden 112 sağlık ekibi aracı da köy yolunda kara saplandı. Sağlık ekipleri ve köylülerin çabalarına rağmen ambulans kardan çıkarılamayınca, İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekiplerinden yardım istendi.

Bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla ambulans saplandığı kardan kurtarılarak, hastanın bulunduğu köye ulaştı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Aktolga ambulansla 3 saatlik mücadelenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasta yakını Uğur Töreci ekiplere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: HAKKARİ ()

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