DHA YURT; YÜK TRENİNİN GEÇİŞİ SIRASINDA RAYLARA DÖŞENEN BOMBA PATLADI, 10 VAGON RAYDAN ÇIKTI

Batman Diyarbakır seferini yapan yük treni Bağıvar köyü yakınlarından geçerken raylara döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yaklaşık 10 vagon raydan çıktı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
DİYARBAKIR /
Batman Diyarbakır seferini yapan yük treni Bağıvar köyü yakınlarından geçerken raylara döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yaklaşık 10 vagon raydan çıktı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR DİYARBAKIR...
27 Şubat 2017 Pazartesi 13:25
Batman Diyarbakır seferini yapan yük treni Bağıvar köyü yakınlarından geçerken raylara döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yaklaşık 10 vagon raydan çıktı.
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