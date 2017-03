DHA YURT - Yörük kadınlarının 8 Mart’tan haberi yok

MERSİN'in farklı bölgelerinde kışlayarak bahardaki göç mevsimini bekleyen Sarıkeçili Yörük kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden habersiz yaşıyor.

Konar göçer bir hayatları olan ve çadırlarda yaşayan Sarıkeçili Yörüklerin en büyük destekçisi olan kadınlar, ailelerinin tüm yükünü çekiyor. Ailenin gündelik ihtiyaçlarının yanı sıra hayvanların sağımı, bakımı, süt, yoğurt tereyağı yapımını üstlenen kadınlar, dünyada ve Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde habersiz olarak yaşamını sürdürüyor. Sarıkeçili Yörük kadınlardan 4 çocuk annesi 60 yaşındaki Cennet Gök, dağ başında hiçbir şeyden haberlerinin olmadığını belirterek, "Çadırın altında neden haberimiz olur ki? Aklımız bir şeye ermiyor ki. Kadınlar günü neymiş. Biz evimizin içinde, işimizle, gücümüzle geçimimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Kadınlar Günü'nü bilmiyoruz" dedi.

Kadın hakları konusunda da hiçbir bilgisinin olmadığını ifade eden Cennet Gök, "Ne bilelim haklarımızı. Biz keçileri güdüyoruz, bakıyoruz, hepsi o. Evde kalan yemeğini yapar, uğraşıp duruyoruz, geçim çabası. Kadın olarak biz her gün çalışıyoruz. Her gün işimizi yaparız. Kadının günü evinde işini yapmak, gelen misafirlerini ağırlamaktır" diye konuştu.

Aysel Gök Demirel ise, dağın başında çadırın altında hiçbir şeyin farkında olmadan yaşadıklarını kaydederek şunları söyledi: "Burada kadınların her günü aynı, özel bir günleri yok. Onun için 8 Mart da, başka bir gün fark etmiyor. Kadın olarak hiçbir hakkımızı bilmiyoruz. Şehre gidemiyoruz, dağın başında kaldık. Evimiz, yurdumuz, köyümüz yok. Yaptığımız tek şey, ev işleri, hayvanlar, keçi ve koyun. Her gün aynı işler. Bu işleri bıraksak da ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dağ başında birçok sorunumuz var; doktora gidemiyoruz. Hiçbir sosyal güvencemiz yok."

