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DHA YURT - YOLCU OTOBÜSÜ TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

AFYONKARAHİSAR’ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsüyle traktörün çarpıştığı kazada sürücüler Ali Uluk ve İbrahim Ayan yaşamını yitirirken, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza saat 00.00 sıralarında Afyonkarahisar- Dinar karayolunun...

DHA YURT - YOLCU OTOBÜSÜ TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

AFYONKARAHİSAR’ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsüyle traktörün çarpıştığı kazada sürücüler Ali Uluk ve İbrahim Ayan yaşamını yitirirken, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 00.00 sıralarında Afyonkarahisar- Dinar karayolunun Dinar’a bağlı Uluköy kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ali Uluk’un kullandığı 32 EF 098 plakalı Alanya- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsüyle İbrahim Ayan’ın kullandığı arkasında balya makinesi bağlı 03 L 1372 plakalı traktör çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri otobüs şoförü Ali Uluk ile traktör şoförü İbrahim Ayan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada muavin Kayacan Biliç ile otobüsteki 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı.

Yaralılardan 2’si Dinar Devlet Hastanesi’ne, 1’i de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Otobüste sıkışan Ali Uluk’un cenazesi ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı. Uluk ve İbrahim Ayan’ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kaza yapan otobüsten görüntü
- Olay yerinden görüntüler

HABER- KAMERA: Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), ()

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