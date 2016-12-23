DHA YURT - Yola tuzaklanan 500 kiloluk patlayıcı son anda farkedildi

MARDİN'in Dargeçit ve Midyat ilçeleri arasındaki kara yoluna, teröristler tarafından tuzaklanan 500 kiloluk el yapımı patlayıcı, yolda patlayıcı kontrolü yapan güvenlik güçleri tarafından farkedilerek, olası bir facia son anda önlendi.

Dargeçit -Midyat karayolu Korucuköy mevkiinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, yolda patlayıcı arama ve kontrolü yapan güvenlik güçleri tarafından son anda farkedildi. Yapılan incelemede 500 kilo olduğu tespit edilen el yapımı patlayıcı, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü olarak patlatılarak imha edildi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı patlamanın ardından yolda büyük bir çukur oluştu. Hasar gören yol, olası bir duruma karşı Dargeçit-Midyat istikametlerinden çift taraflı olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Yol kenarında yapılan incelemelerin ardından karayolları ekipleri tarafından yapılan onarım çalışmasının ardından, kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Yoldan görüntü

-EYP'nin patlatılma anı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()-

=========================================