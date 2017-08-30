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DHA YURT - Yol kenarında elma satın almak isterken kazada öldü

BURSA’nın İznik İlçesi'nde otomobil, sürücüsünün elma almak için yol kenarına park ettiği cipe çarptı. Kazada, yine elma almak için başka bir araçtan inen Nazmiye Gezer takla atan cipin çarpması sonucu öldü, 7 kişi de yaralandı. Kaza,...

DHA YURT - Yol kenarında elma satın almak isterken kazada öldü

BURSA’nın İznik İlçesi'nde otomobil, sürücüsünün elma almak için yol kenarına park ettiği cipe çarptı. Kazada, yine elma almak için başka bir araçtan inen Nazmiye Gezer takla atan cipin çarpması sonucu öldü, 7 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında İznik-Orhangazi karayolunun Boyalıca Beldesi yakınlarında meydana geldi. Orhangazi yönünden İznik yönüne giden Ahmet Karabalcı yönetimindeki 16 H 8691 plakalı otomobil, sürücünün elma bahçesi önüne kurulan tezgahtan elma için yol kenarına park ettiği 16 UU 315 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan cip, yine elma satın almak için başka bir araçtan inen 47 yaşındaki Nazmiye Gezer'e çarptı. Kazada, Nazmiye Gezer ile otomobilde bulunan 4’ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

YARALI EŞİNE SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yaralı yatan Nazmiye Gezer'in ismi öğrenilemeyen kocası, ambulans gelene kadar eşine sarılıp, gözyaşı döktü.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak Nazmiye Gezer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kazaya karışan araçlar
- Jandarmanın incelemesi
- Kazazedeler
- Çevredeki vatandaşlar
- Jandarmanın yol güvenliği alması

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), ()

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