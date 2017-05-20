DHA YURT - Yol kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

MANİSA'nın Kula İlçesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Eski Selendi Yolu Asri Mezarlık yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında yatan bir erkek olduğu ihbarı alan polis, olay yerine gittiğinde boğazı kesilmiş halde Ali S.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Ali S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, çevrede yaptığı incelemede, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri'nde elektrikçi olarak çalışan Ali S.'nin otomobilini, yaklaşık 50 metre ileride terk edilmiş halde buldu. Polis, otomobilde yaptığı incelemede, kan izlerinden yola çıkarak bir boğuşmanın yaşandığı belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olayl yerinden görüntü

- Ali S.'nin otomobilinden görüntü

- Polis ekiplerinin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA(Manisa),()