DHA YURT; YOL KARDAN KAPANINCA SAĞLIK GÖREVLİSİ, HASTAYI AMBULANSA KADAR SIRTINDA TAŞIDI

KONYA'nın Hadim İlçesi'nde sağlık görevlileri, sokakların karla kapanması nedeniyle yüksek tansiyon ve şeker hastası 66 yaşındaki Mevlüt Çakmak'ı, yaklaşık 30 metre ilerideki ambulansa kadar sırtında taşıdı. Konya'da Orta Toroslar'da yer alan ve kent merkezine 128 kilometre uzaklıktaki, 1510 metre rakıma sahip Hadim İlçesi'nde karın yüksekliği yer yer 2 ve 3 metreyi aştı. Hadim Belediyesi ekipleri günlerdir kar temizleme çalışmasını sürdürse de bazı mahallelerde evlere, sokakların karla kaplı olması nedeniyle ulaşılamıyor. Kar nedeniyle de 112 Acil Servis ekipleri de, hastalara ulaşmakta güçlük çekiyor. İstanbul'da oturan ve bir aylık ziyaret için eşiyle birlikte memleketi Hadim İlçesi'ne gelen 66 yaşındaki Mevlüt Çakmak, rahatsızlandı. Hocalar Mahallesi'nde oturan yüksek tansiyon ve şeker hastası Çakmak, 112 acil servis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine paletli ambulansla yola çıkan ekipler, 2 metreyi aşan kar nedeniyle yolda kaldı. Bölgede yol açma çalışması yapan Hadim Belediyesi'ne ait kepçe yardımıyla kara saplandığı yerden kurtarılan paletli ambulans, evin bulunduğu tepelik bölgeye yaklaşık 30 metre yaklaşabildi. Biran önce hastaya müdahale etmek isteyen sağlık ekipleri yürüyerek eve ulaştı. Çakmak'ı evin bahçesinde yatarken bulan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından hastayı sedye ile ambulansa kadar taşımak istedi. Ancak 2 metreyi bulan kar nedeniyle hasta sedyede taşınamadı. Bunun üzerine sağlık görevlilerinden paramedik Samet Kuz, hasta Çakmak'ı, yaklaşık 30 metre ilerideki ambulansa kadar sırtında taşıdı. Hasta Çakmak, daha sonra paletli ambulansla Hadim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çakmak'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Görüntü Dökümü



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- Paletli ambulansın hastayı almaya gitmesi



- Kara saplanması



- Kepçe ile ambulansın kurtarılması



- Sağlık görevlilerin hastaya ulaşması



- Sırtında taşıması



- Hastanın ambulansa alınması



(Haber- Kamera: KONYA ))



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