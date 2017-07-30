DHA YURT - Yılmaz Morgül, Down sendromuna dikkat çekti

BURSA'da sahne alan ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Yılmaz Morgül sahnede çocuklarla birlikte göbek atıp dans etti. Down Sendromlu 15 yaşındaki Edanur Altun'a mikrofonu verip sahnede şarkı söyleten Yılmaz Morgül, Down sendromuna dikkat çekti.

Merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahalle Muhtarlığı tarafından organize edilen "7. Yaz Şenliği" kapsamında Mihraplı parkında Türk Sanat Müziği sanatçısı Yılmaz Morgül sahne aldı. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı yaz şenliğinde Yılmaz Morgül iki saat kaldığı sahnede sevilen parçalarını seslendirerek hayranlarına keyifli saatler yaşattı.

Sahnenin önünde bekleyen 15 yaşındaki Down Sendromlu 15 yaşındaki Edanur Altun'un sahneye çıkıp şarkı söyleme isteğini geri çevirmeyen Yılmaz Morgül mikrofonu kendisine verdi. Edanur Altun şarkı söylerken konseri izleyenler tarafından alkış yağmuruna tutulurken genç kızın elini öpmesinden etkilenen Yılmaz Morgül gözyaşlarını tutamadı.

Down Sendromlu çocukları olan annelere hitaben Yılmaz Morgül "Siz kutsal bir annesiniz böyle bir evladı yetiştiriyorsunuz. Benim ailemde de var böyle yeğen engelli bir çocuk. Gerçekten sınav dünyası bu dünya. Gerçekten bu çocuklar anne ve babalarının cennetlerinin anahtarı. Bu çocuklara daha çok değer verip daha çok ilgi duymalıyız" diyerek sahneye çıkardığı Edanur Altun'un annesine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Edanur Altun'un sahneye çıkması ve şarkı söylemesi

-Yılmaz Morgül'ün şarkı söylemesi

-Konsere katılanlardan görüntüler

-Detaylar

(SÜRE: 5 DAKİKA 19 SANİYE - BOYUT: 281 MB)

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR / BURSA,()