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DHA YURT - Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, önündeki sandalye ve masaların kaldırılması talimatını verdiği kafenin önünde kimliği belirsiz bir kişinin yumrukla saldırdı ve silah çekti. Korumaların müdahalesi...

DHA YURT - Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, önündeki sandalye ve masaların kaldırılması talimatını verdiği kafenin önünde kimliği belirsiz bir kişinin yumrukla saldırdı ve silah çekti. Korumaların müdahalesi üzerine saldırgan kaçarken Başkan Büyükerşen, yakındaki Gençlik Merkezi'ne götürüldü.
Olay, bugün saat 18.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezi'nin karşısındaki Hat Boyu'ndaki bir kafenin önünden meydana geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, buradaki masa ve sandalyelerin kaldırılmasını isteyince işletmecilerle tartışma çıktı. Bu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi Yılmaz Büyükerşen'e önce yumrukla saldırdı, ardından silah çekti. Korumalar hemen müdahale edince saldırgan kaçtı. Başkan Büyükerşen, korumaları güvenlik önlemi olarak Başkan Büyükerşen'i, hemen olay yerinin karşısında bulunan Haller Gençlik Merkezi'ne götürdü.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan saldırganın kimliğinin saptanması ve yakalanması için çalışma başlatılırken, polis çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olayla ilgili Yılmaz Büyükerşen'in açıklama yapacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Haber-Kamera; ESKİŞEHİR, () - 

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