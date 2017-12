DHA YURT - YILBAŞI ALIŞVERİŞİ (1) 

İranlılar Van'da eğlenecek

VAN'da tatillerini geçiren ve kent ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlı turistler, yılbaşına da Van'da girecek. Kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, yeni yıla Van'da eğlenerek girecekler.

Terör ve toplumsal olayların azalması İran'a komşu olan Van'a büyük avantajlar yaşatıyor. Son yıllarda İranlı turistlerin tatil için Van'ı tercih etmeye başlaması, esnafın yüzünü güldürürken, onlarca yeni otelin ve eğlence merkezinin de kurulmasına neden oldu. Sadece bu yıl için yaklaşık 500 bin iranlının geldiği Van'da özellikle hizmet sektörü olarak faliyet gösteren işletmeler, tüm düzenlemelerini de İranlılara dönük yapıyor.

Daha önceki yıllarda oldukça sönük geçen yılbaşı alışverişlerinin artık Van'da da büyük canlılık kazandığı ve renklendiği gözleniyor. Kentin mağazalarını doldurarak alışveriş yapan İranlılar, yeni yıla Van'da gireceklerini, fiyatlardan, gösterilen mesafirperverlikten, kentin güzelliklerinde ve sunulan hizmetlerden mennun olduklarını, bir kaç gün kalıp eğlendikten sonra ülkelerine döneceklerini anlattı.

(ÖZEL) - Şanlıurfa'da yılbaşı hindileri pazarda

YILBAŞI sofralarını süsleyen hindiler, Şanlıurfa'da kurulan seyyar pazarda satışa sunuldu.

Şanlıurfa'da organik yetiştirilen hindiler, Beykapısı Mahallesi'nde kurulan seyyar pazarda satılmaya başlandı. Yılbaşı sofralarının ana menüsü olarak bilinen hindilerin fiyatının geçen yılla aynı düzeyde olduğunu belirten satıcı Bedir Yakışık, "Geçen yıl 70- 120 liradan satılan hindiler bu yıl da 80-150 lira arasında alıcı buluyor. Ama ilgi yok, günde 4-5 hindi satıyoruz" dedi.

Hindi satışlarının yapıldığı pazara gelenler fiyatı yüksek bulduklarını ifade etti.

Bursa'da yılbaşı hareketliliği

YILBAŞI hazırlığına başlayan Bursalılar, yeni yıla dair temennilerde bulunurken, özellikle hediyelerde takılar, gıda sektöründe ise kuruyemiş alışverişleri ön plana çıktı.

2018'e sayılı saatler kala Bursa'da yeni yılın heyecanı yaşanıyor. Bursalılar, yeni yıl dolayısıyla hediyeler için çarşı ve alışveriş merkezlerine akın ederken, ortak temenniyi ise 2018'in iyi bir şekilde yaşanması oluşturuyor.

Her yıl olduğu gibi bu yılın son saatlerini de üniversiteden arkadaşlarıyla birlikte geçireceklerini belirten Betül Durmuş, 2018'in kendilerini güzel bir sürprizin beklediğini söyledi. Yaklaşık 6 aydır hamile olan Durmuş, "Mart ayında hayırlısıyla bebeğimiz Beren'in doğmasını diliyorum, kızım Defne'ye kardeş geliyor, Defne de ilk 1'inci sınıfa gidiyor, o da güzel okusun bunun yanında yeni yıldan beklentimiz şans ve mutluluk" dedi. Minik Defne ise, yeni yılda okulunu ilerletmek istediğini söyledi.

YENİ YIL YENİ BİR UMUT

Yılbaşında arkadaşlarıyla birlikte olacağını ifade eden Nilüfer Demirci ise, "Umarım güzel bir zaman geçireceğiz. Onlarla birlikte birbirimize çeşitli armağanlar alıyor, mutlu oluyoruz" diyerek yeni yıla dair düşüncelerini, "Yeni bir yıl, her şeye yeniden başlıyormuşuz gibi hissediyoruz ve umarım 2018 güzel geçecek" şeklinde aktardı.

TAKILARA İLGİ VAR

2018 için geri sayım sürerken, alışverişlerde de yoğunluk arttı. Yeni yıl hediyesi olarak takılara olan ilgi artarken, takı firmasında mağaza müdürü olan Evrim Koçkar "Yılbaşının gelmesiyle insanlar hediye açısındaan takıya daha çok önem veriyorlar, Bununla birlikte küpe, kolye, yüzük ve takımlar daha ön plana çıkıyor. Bizde bu dönemde, bazı ürenlerimizde kampanya yapıyoruz. Müşterilerimiz, bunlara da önem veriyorlar, ilgi gösteriyorlar." dedi.

GÜZEL BİR DÜNYA DİLEĞİ

Çağatay-Naşide Hüner çifti de, arkadaşlarına küçük armağanlar alabilmek için alışverişe geldiklerini söyleyerek, "İş sonrası biraz yorgunluk oluyor ama yine de güzel telaşlar bunlar. Yeni yılda beklentimiz sağlık ve özellikle yeni nesil için güzel bir dünya" ifadelerini kullandı.

YILBAŞINI EVDE GEÇİRECEKLER KURUYEMİŞÇİLERE GİTTİ

Yeni yılı evde geçirecek olan Bursalılar ise soluğu kuruyemişçilerde aldı. Bursa'da 19 yıldır kuruyemiş sektöründe çalışan Nejat Erdem, özellikle yılbaşına son 3 gün kala vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi. Erdem, özellikle son 2 günde işlerinin yoğunlaştığını ve pekakende müşterelirenin çoğunlukta olduğunu ifade etti.

Trabzon’da mağazalarda yılbaşı hareketliliği yaşanıyor

TRABZON'da, yeni yıla sayılı günler kala yılsonu indirimlerinden yararlanmak ve sevdiklerine yeni yıl hediyesi almak isteyenler mağazalara akın etti.

Yılbaşında, 61 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen Trabzonlular büyük ikramiye miktarının kentin plaka koduyla aynı olmasından dolayı biletlere bu yıl daha fazla ilgi gösterirken aynı ilgi alışveriş mağazalarına da yansıdı. Özellikle şehrin açık hava alışveriş merkezi olarak da bilinen Uzunsokak ve Kunduracılar Caddesi'nde vitrinleri kaplayan 'İndirim' yazıları ve yılbaşı süslemeleri müşterilerin de dikkatini çekiyor. Kentte birçok mağaza yaklaşan yeni yıl öncesinde, yüzde 70'e varan indirim yapmaya başladı, vatandaşlar da yapılan indirimlerden yararlanmak istedi. Caddeyi dolduranlar yeni yıl öncesi uygun fiyatlarla istediği ürünleri satın alıyor. Cadde esnafı yaşanan hareketlilikten memnun olduğunu, yılsonu öncesi geleneksel hale gelen indirim kampanyalarının piyasayı olumlu yönde etkilediğini söylediler.

VATANDAŞ ALIŞVERİŞTE

Yeni yıl alışverişinde bulunan kent sakini Vildan Keleş "Yeni yılda yakın arkadaşlarıma eşime dostuma bir şeyler alamaya çalışırım. Çalışma ortamında arkadaşlar arasında çekilişler düzenleyerek bir birine hediyeler alıyoruz.Genelde yıl başını evde ailemle kutlarız çok dışarı çıkmayızö dedi. Sulatan ve Emine Yıldız çifti de "Biz bu yıl hediyeleri hep gelinimize aldık yakında düğün hazırlığımız var. Fiyatlar çok bahalı cebinde baran varsa her şeyi alabiliyorsun yoksa bakıp geçiyorsunö diyerek herkesin yeni yılını kutladı.

İNDİRİM FIRSATI DEĞERLENDİRİLDİ

Özel ve önemli günlere dikkat ettiğini ifade eden Kurtuluş Turhal “Önemli günlerde hediye almaya dikkat ederim. Bugün de babama hediye aldım. Herkesi sadece yılbaşında değil her özel günlerde hediyeleşmeye davet ediyorumö diye konuştu. Kentte bir mağazada alışveriş yapan Handan Bostan Çelik, indirim fırsatlarından yararlandıklarını anlatarak “'Yılbaşın da çocuklara ve Büyüklerimize çeşitli hediyeler almaya çalışıyoruz. Alış veriş merkezlerinde mağazalarda çeşitli kampanyalar var onları değerlendirmeye çalışıyoruzö ifadesinde bulundu.

ESNAF MEMNUN KALDI

Yaşanan yoğunlu nedeniyle memnun kaldıklarını belirten kuyumcu Esnaf Musa Başak ise şöyle dedi: "Son insanlarımızda zamanlarda yılbaşı hediye alışkanlığı var bizim saat ve kuyumcu sektöründe yakınandan ilgilendiriyor. Müşterilerden takip ediyorum yılbaşında bir hediyeleşme karşılıklı oluyorö

Kırmızı iç çamaşırına yoğun talep

ANTALYA'da yılbaşı hazırlıkları için alışveriş yapanlar, kırmızı iç çamaşırlarına yoğun ilgi gösterdi. İç giyim mağazası müdürü Ersin Bozkuş, "Satışlarımız yüzde 50 arttı. Kırmızı renk soranların sayısı da 10 kat arttı. İnsanlar uğur getireceğine inanıyor" dedi.

2018 yılına sayılı gün kala vatandaşlar alışveriş için mağazalara akın etti. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaya trafiğinin yoğun olduğu 'Kapalı yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nin her zamankinden daha hareketli günler yaşıyor. Vatandaşlar, cadde boyunca sıralı mağazalarda kıyafetten kuyuma her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor.

Kadın ve erkek iç giyimi üzerine satış yapan bir mağaza ise yeni yılı kırmızılarla karşılıyor. Mağaza girişinden kasa bölümüne kadar reyonlarda kırmızı iç çamaşırları sergileniyor. Mağaza içerisindeki cansız mankenlere de yılbaşı temalı kırmızı iç çamaşırı giydirildi.

İÇ ÇAMAŞIRDA SATIŞLAR PATLADI

İç giyim mağazası müdürü Ersin Bozkuş, satışlardan memnun olduklarını belirterek, "İnsanlar son günlerde birbirlerine hediye almak istiyor. Sevdiklerini sevindirmek istiyor. Son günlerde satışlarımız yüzde 50 oranında arttı. Yılbaşının hafta sonuna denk gelmesi işlerimizi daha çok artıracak" dedi.

Bozkuş, kırmızı rengin diğer günlerde çok fazla satılmadığını, ancak yılbaşı nedeniyle tercih edenlerin oranının 10 kat arttığını anlattı. İnsanların, kırmızı iç çamaşırının uğur getireceğine inandığını ifade eden Bozkuş, "Kırmızı, yılbaşının vazgeçilmez rengi oldu. Erkekler de özellikle kırmızı renkli iç çamaşırı soruyor" dedi.

Alışveriş yapan kadınların kırmızı iç çamaşırlarının olduğu reyonda yoğunlaşması dikkati çekti. Alışveriş yapan Yeter Kalender, yeni yıldan beklentilerinin büyük olduğunu söyledi. Yeni yıldan sağlık mutluluk ve huzur dilediğini belirten Kalender, "Yılbaşı alışverişi için iç çamaşırı almaya geldim. Özellikle kırmızı renk tercih ediyorum. Kırmızı rengin uğur getireceğine inanıyorum" dedi.

Yılbaşının mutluluk getireceğine inandığını kaydeden Fehime Tefrul ise normalde iç çamaşırı rengi seçmediğini söyledi. Yılbaşına özel kırmızı tercih ettiğini kaydeden Tefrul, "Batıl inanç ama uğur getireceğini düşünüyorum. Kırmızı çamaşır takımı alacağım" diye konuştu.

Noel Baba desenli bokser alan Sercan Ünlü ise "Yeni yıl için alışveriş yapmaya geldim. Kendime iki bokser aldım. Kırmızı renkli ve Noel Baba desenli. Uğur getireceğine inanıyorum" dedi.

Samsun'da yılbaşı alışverişi ekonomiyi canlandırdı

SAMSUN'da yılbaşı nedeniyle mağazaların yapmış olduğu yılsonu indirimlerinin de etkisiyle alışverişte canlılık yaşanıyor. Vatandaşların yılbaşı ilgisi kentteki ekonominin de canlanmasına neden oldu.

Samsun'da yılbaşı nedeniyle kentin ekonomisinde hareketlilik yaşandı. Mağazaların yılbaşı nedeniyle çeşitli kampanyalar düzenleyip indirimlere gitmesi ticareti de olumlu yönde etkiledi. Özellikle kenttin en işlet caddeleri olan, Mecidiye, İstiklal ve Gazi Caddeleri'nde mağazalar da yoğunluk yaşanıyor. ayrıca bazı vatandaşlar ise yılbaşı alışverişi için şehir merkezindeki alışveriş merkezlerini tercih ediyor. Özellikle giyim, oyuncak, takı, ayakkabı gibi ürünler satan mağazalarda yoğunluğun daha fazla olduğu belirtildi.

Yıl sonu indirimleri, piyasayı canlandırdı

GAZİANTEP'te, yeni yıla sayılı günler kala yıl sonu indirimlerinden yararlanmak isteyenler mağazalara akın etti.

Yaklaşan yeni yıl öncesinde birçok mağaza, yüzde 70'e varan indirim yapmaya başladı. Yapılan indirimlerden yararlanmak isteyenler ise, mağazalara akın ediyor. Kentin açık hava alışveriş merkezi olarak bilinen Gaziler Caddesi'nde vitrinleri kaplayan 'indirim' yazıları ve yılbaşı süslemeleri müşterilerin dikkatini çekiyor. Caddeyi dolduranlar yeni yıl öncesi uygun fiyatlarla istediği ürünleri satın alıyor. Cadde esnafı yaşanan hareketlilikten memnun olduğunu, yıl sonu öncesi geleneksel hale gelen indirim kampanyalarının piyasayı olumlu yönde etkilediğini ve satışlarda yüzde 50 oranında artış yaşandığını ifade etti.

ÇEREZ VE KURU YEMİŞE RAĞBET

Yılbaşı eğlencelerinin vazgeçilmezi çerez ve kuru yemişlere de rağbet büyük. Kuruyemişçiler, satışlardan oldukça memnun olduğunu kaydederek, vatandaşların en çok özel yapılmış karışık çerezlerden almayı tercih ettiklerini söyledi.

Adana'da piyango biletlerinin yüzde 99'u tükendi

ADANA Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Mustafa Gökay Karakuş, 2008'den bu yana 4 büyük ikramiyenin isabet ettiği kentte yılbaşı biletlerinin yüzde 99'unun satıldığını söyledi.

Yılbaşı özel çekilişi öncesi Adana'da 30 milyon adet biletin satıldığını anlatan Mustafa Gökay Karakuş, "Satışlarımız şu anda gerçekten çok güzel. Biletlerimizin yüzde 99'u satıldı. Yüzde 1'i de zaten bayilerimizin elinde" dedi. Çeyrek biletin 15, yarımın 30 ve tam biletin 60 lira olduğunu anımsatan Karakuş, fiyatların geçen yıl da aynı olduğunu belirtti. Bu seneki büyük ikramiye tutarının 61 milyon lira olduğunu vurgulayan Karakuş, "İçimde bir his var ki Adana'da böyle büyük bir ikramiyeyi vereceğiz. Zaten son 10 yılda Adana'ya 4 tane büyük ikramiye verdik. Nimet Abla'nın pabucunu dama attık. İnsanlar artık İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den Gaziantep'ten Adana bileti istiyorlar" dedi.

"İHTİYAÇ SAHİBİNE ÇIKSIN"

Büyük ikramiyenin ihtiyaç sahibi birisine çıkmasını istediğini anlatan Karakuş, şunları kaydetti:

"Her şeyin hayırlısının olmasını diliyorum. Her şeyin başı sağlık. Ondan sonra da bu paranın ihtiyacı olan insanlara çıkmasını istiyorum. Bilet alanlar üzülmesin. Aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Biliyorsunuz ki Çocuk Esirgeme Kurumu, Savunma Sanayi Fonu ile Rehabilitasyon Merkezleri gibi eğitime katkı payı yüksek. Adana'da şu ana kadar Ankara'dan aldığımız 30 milyon biletimiz tükenmek üzere. Yüzde 1'i kaldı. Bilet almayı son güne bırakmayın."

