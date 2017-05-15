DHA YURT:(YENİDEN)Muğla'da 24 kişinin öldüğü o kaza araç kamerasında

MUĞLA'da uçurumdan devrilen midibüsün, kaza anı başka bir aracın araç kamerası tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı.

Anneler Günü gezisi için İzmir'in Buca İlçesi'nden kalkan içinde 34 kişi bulunan tur midibüsü, geçen cumartesi günü saat 12.30'da, Muğla-Marmaris Yolu'ndaki Sakar Geçidi'nden inerken kontrolden çıktı. Şoför Armağan Sertbaş yönetimindeki tur midibüsü, 30 metre savrularak yolun alt tarafında seyreden bir başka otomobilin üzerine düştü. Kazada, Fatma Sevindik (58), Nesrin Öksüz (53), Habil Güler (57), Mükerrem Salcan (63), Selda Altay (41), Ayşe Kolcu (54), Melisa Şele (18), Feray Akın (55), Gülüzar Kılıç (52), Cemile Sönmez (59), Fermudiye Ay (49), Leyla Konakçı (46), Zeynep Öksüz (54), Ayşe Nur Namlıarkan (52), Hatice Güllü, Leman Kılıç, Zübeyde Çalık, Armağan Sertbaş, Nazlı Ceylan, Kemal Öksüz, Mübeccel Dedeoğlu, Münire Güler, Sultan Karadağ ve Serpil Kaldırımcı hayatını kaybetti. Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Fatma Ökten, Bahar Sınur, 10 aylık Nehir Sertbaş, Beyzanur Hano, Cahide Güler ve Simge Sinur, yaralandı.

ARAÇ KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

21'i kadın 24 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kaza anı bir araç kamerasınca anbean görüntülendi. Serttaş yönetimindeki minibüsün viraja gelmeden çok hızlı bir şekilde sağ şeritteki aracın yanından geçtiği, viraja yaklaşmasına rağmen midibüsün fren lambalarının yanmadığı görüldü. Midibüsün orta kısmında bulunan beton bariyerlere çarptığı ve devrildiği görüldü. Çarpmanın etkisiyle yolda lastik izleri de gözledi. İlk vurduğu yerde bazı yolcuların yola savrulduğu ve minibüsün uçurumdan düştüğü görüldü.



Görüntü Dökümü

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- Araç kamerasının kaydettiği kaza anından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()