DHA YURT:(YENİDEN)LİCE'DE 1 ASKER ŞEHİT OLDU; LİCE VE GENÇ'TE 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

ŞEHİDİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında geçen pazar günü 7 bin asker, polis özel harekat ve korucunun katılımıyla başlatılan operasyonda, bugün çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 uzman çavuş kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Çatışmada 4 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi. Lice kırsalında operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e çıktı. Bingöl'ün Genç İlçesinde sürdürülen operasyonda ise bugün 5 terörist öldürüldü. Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Lice operasyonu ile aynı gün başlattıkları operasyonda, Bingöl sınırında etkisiz hala getirilen terörist sayısının 11'e çıktığını söyledi.



Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kulp ilçeleri ile Bingöl sınırları arasındaki bin kilometrekarelik alanda 5 Mart'ta 7 bin komando, polis özel harekat ve geçici köy korucusunun katılımı ile başlatılan son yılların en büyük operasyonu devam ediyor. Savaş uçakları ve helikopterlerin de zaman zaman havadan destek verdiği operesyonda, bugün PKK'lı teröristler ile sıcak temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte ağır yaralanan 1 uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aynı çatışmada 4 terörist ise güvenlik güçleri tarafından ölü ele geçirildi. Böylece Lice kırsalında çıkan çatışmalarda etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 8'e çıkarken, operasyon devam ediyor.

BİNGÖL'DE 5 PKK'LI DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Diyarbakır Lice operasyonu ile aynı gün Bingöl 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı emir komutasında gerçekleştirilen 'Bayrak-41 Şehit Binbaşı Turgay Çelik-6 operasyonu'nda ise bugün 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Genç İlçesi Sağgöze Öksetepe bölgesinde bir sığınak içerisinde aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de olabileceğini değerlendirdikleri 5 teröristin daha cesedinin bulunduğunu söyledi. Vali Köşger, dün de aynı bölgede 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, son iki gün içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 11 olduğunu söyledi.

VALİLİK: 1'İ KADIN 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Lice ilçesinde 5 Mart'ta başlatılan operasyonun başarı ile devam ettiği belirtilerek, "İcra edilen operasyon kapsamında, 7 Mart 2017 günü saat 19.00'dan, 08 Mart 2017 günü saat 17.00'ye kadar güvenlik kuvvetlerimizce yapılan çalışmalarda, Lice ilçesi Güldiken köyü Eskiköy mezrası mülki sınırlarında bir grup BTÖ mensubuyla sağlanan silahlı çatışma neticesinde, 1'i bayan 3'ü erkek olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 M-16 Piyade Tüfeği, 3 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 Glock marka tabanca ele geçirilmiştir. BTÖ mensubu teröristlerce girilen silahlı çatışma neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, sevk edildiği devlet hastanesinde yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.



Valilik açıklamasında, hem Lice hem de Bingöl Genç ilçesinde devam eden operasyonda bugüne kadar 19 terörist silah ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği, operasyonlarda, 3 M-16 Piyade Tüfeği, 9 Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 1 PKMS (Bixi) Makineli Tüfek, 4 M-16 Piyade Tüfeği Şarjörü, 21 Kalaşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 120 Kalaşnikof Piyade Tüfeği Fişeği, 7 el bombası, 2 Glock marka tabanca, 1 Yaesu el telsizi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği de belirtildi.





ŞEHİDİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Lice kırsalında devam eden operasyon kapsamında çıkan çatışmada şehit olan askerin jandarma uzman çavuş Ali Şirin olduğu açıklandı. Çorum'un Dodurga İlçesi nüfusuna kayıtlı olan 25 yaşındaki uzman çavuş Ali Şirin, 1.5 yıldır Diyarbakır Ergani Jandarma Komanda Tabur Komutanlığı'nda görev yapıyordu. Şehit uzman çavuş Ali Şirin, evliydi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada Lice İlçesi'ne bağlı Güldiken Köyü'nün Eskiköy Mezrası'nda bugün çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş Ali Şirin'in, kaydırıldığı Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü



--------------------------DİYARBAKIR



-Bölgedeki operasyondan görüntüler

--------------------BİNGÖL



-Vali Köşger'in makam odasında yaptığı konuşma



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, ()-



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