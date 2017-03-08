DHA YURT;(YENİDEN)KEMAL KILIÇDAROĞLU, EL BAB ŞEHİDİNİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya ziyaretine, Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab'da şehit düşen sözleşmeli er Ömer Akkuş'un Kaynarca İlçesi'ndeki baba ocağını ziyaret ederek başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'ya gelişinde TEM Otoyolu Arifiye gişeleri çıkışında karşılandı. Kemal Kılıçdaroğlu buradan Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab'da şehit düşen sözleşmeli er Ömer Akkuş'un Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'ndeki baba ocağını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, şehit Ömer Akkuş'un babası Mahmut ve annesi Ayşe Akkuş'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'na şehit evinin yan tarafında bulunan Uzakkışla Köyü Camii bahçesinde çay ve kuru pasta ikram edildi. Burada bir süre şehit ailesi ve vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu daha sonra Atatürk Spor Salonu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen programa katılmak üzere Adapazarı'na gitti.

ATATÜRK İLKELERİNİ SORDU

Bu arada Kılıçdaroğlu'nun TEM otoyolu Arifiye gişelerinde karşılanışı sırasında Yakup Çoruh adlı bir kişi yanına yaklaşarak, "Atatürk'ün, büyük liderin partisinin genel başkanı hoş geldiniz Sakarya'mıza. Sakaryalılar olarak bir ricam var efendim sizden. Atatürk ilkelerini sayabilecek misiniz efendim? Bir ikincisi de oylanacak olan anayasanın 18 maddesinin 8'inci maddesinde başbakanın olmadığını araştırırsanız görürsünüz efendim" dedi.Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç meraklanma. Bir şey söyleyebilir miyim? Başbakanlık zaten yok. Oradaki açıklama şu; Ben size şunu söyleyeyim. Diyelim ki seçimler oldu. Bir parti çoğunluğu sağladı parlamentoda. Normalde bugünkü şartlarda onun başkanının başbakan olması lazım. Bugünkü şartlarda öyle olması lazım. Şimdi diyelim ki ilk seçimde yüzde 51'i tutamadı. İkinci seçime gidiyoruz, başkan için yüzde 51'le partide çoğunluğu değil, bir başka kişi başkan seçildi, mümkün mü? Olabilir. O zaman mecliste çoğunluğu olan partiyle başkan uyumlu çalışabilir mi?" dedi.

ÜLKEYİ SOYANLARDAN NEDEN HESAP SORULMADIĞINI DA SOR

Gürsel Tekin ise, "Sen de onlara şunu sor, deyin ki, 'Yahu bir ülkenin Bakanlar Kurulu'nun 3'te 1'i ülkeyi soydu, bunlara neden hesap sormadınız?' bu soruyu sorarsan seni kutlayacağım" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile vatandaş arasında yaşanan diyalog şöyle;

Vatandaş : “Atatürk'ün büyük liderin partisinin genel başkanı hoş geldiniz Sakarya'mıza.



Kılıçdaroğlu: “Sağolun



Vatandaş: “Sakaryalılar olarak bir ricam var efendim.



Kılıçdarooğlu: “Söyle söyle



Vatandaş: “Atatürk'ün ilkelerini sayabilecek misiniz efendim



Kılıçdaroğlu: “Hiç meraklanma, hiç meraklanma



Vatandaş: “Bir zahmet efendim Bir sayarsanız çok memnun olacağız efendim. Bir ikincisi oylanacak olan anayasanın 18'inci maddesinin 8'inci maddesinde başbakanlığın olmadığını araştırırsanız görürsünüz efendim.



Kılıçdaroğlu: “Bir şey söyleyebilir miyim?



Vatandaş: “Buyrun efendim



Kılıçdaroğlu: “Başbakanlık zaten yok



Vatandaş: “Başbakanlıkla geçen gün yanlış bir açıklama yapmıştınız efendim şunu okumanızı 8. Maddeyi efendim



Kılıçdaroğlu: “Hayır oradaki açıklama, Tabi oradaki açıklama şu…



Vatandaş: “AK Partili değilim ben



Kılıçdaroğlu: “hayır hayır…



Gürsel Tekin: “Ak Partilisin, biz hepinizi biliriz.



Kılıçdaroğlu: “Ben size şunu söyleyeyim diyelimki seçimler oldu partide yani bir parti çoğunluğu sağladı parlamentoda. Normalde bugünkü şartlarda onun başkanının başbakan olması lazım. Öyle mi?



Vatandaş: “Ama başbakanlık yok ki. Öyle olması lazım doğrudur doğrudur.



Kılıçdaroğlu: “Bugünün şartlarında öyle olması lazım



Gürsel Tekin: “Soru sordun dinle bi



Kılıçdaroğlu: “Şimdi diyelim ki ilk seçimde Yüzde 51'i tutamadı. İkinci seçime gidiyoruz. Başkan için Yüzde 51 ile partide çoğunluğu olan mecliste çoğunluğu olan partinin değil bir başka kişi başkan seçildi. Mümkün mü?



Vatandaş: “Olabilir



Kılıçdaroğlu: “O zaman Mecliste çoğunluğu olan partiyle başkan uyumlu çalışabilir mi?



Vatandaş: “Ama bu halk yani gereğini yapar zaten Sayın Kılıçdaroğlu



Kılıçdaroğlu: “Hayır hayır siz dediniz ya…



Vatandaş: “Bu oylama, Engin Bey lütfen alttan da sıkıştırmayın beni. Beni öyle sıkıştırmayın alttan da… Yani bu iş halk oylamasıdır.



Kılıçdaroğlu: Tamam



Vatandaş: “Yüzde 50'yi geçtikten sonra zaten iş bitmiştir Engin Bey. Sakarya'nın başka sıkıntıları da var Onları genel başkanınıza da yansıtmıyorsunuz “



Kılıçdaroğlu: “Hiç meraklanmayın



Vatandaş: “Saygılar efendim



Kılıçdaroğlu: “Saygılar benden



Gürsel Tekin: “Benim bir ricam olacak burada… Mesela gelen AKP'lilere de bir tanesine de sorun



Vatandaş: “Aynısını soracağım.



Gürsel Tekin: “Şunu sor deyinki: bir ülkenin bakanlar kurulunun 3'te 1'i ülkeyi soydu bunlardan niye hesap sormadınız bu soruyu sorarsan seni kutlayacağım vallahi



Vatandaş: “Ama bu soygun sadece bunu dönemde değil varsa ki ben kınamıyorum her dönemde oldu ama bir ikincisi sayın maliye bakanımıza siz ulaşabilirsiniz geçen buraya geldi ben ona bir şey anlattım



Gürsel Tekin: “Maliye bakanı da o yolsuzlukların hırsızlıkların hepsini biliyor vallahi biliyor



Vatandaş: “Ona sorun Sakarya ile ilgili bir sıkıntıyı ona kim anlattı diye ne olduğunu anlarsınız ondan efendim.

Yakup Çoruh'un bir kamu kurumunda işçi olarak çalıştığı, daha önce de bir cenaze töreni sırasında Hakan Şükür'e tepki gösterdiği, sosyal medya profilinde de Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını kullandığı belirtildi.



Görüntü Dökümü



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-CHP Genel başkanı karşılama



-Yanına yaklaşan Yakup Çoruh adlı vatandaşın soru sorması



-Genel Başkan ve Gürsel Tekin cevap vermesi





-Kılıçdaroğlu'nun şehidin evine girerken görüntüsü



-Şehit evinden çıkışı ve vatandaşlarla görüşmesi



-Camii bahçesinde çay ikram edilmesi

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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