DHA YURT:(YENİDEN)FENERBAHÇELİ FUTBOLCU MEHMET TOPAL YENİ YILA KARTALKAYA' DA GİRDİ

FENERBAHÇE'li futbolcu Mehmet Topal yeni yıla eşi Selda Topal ve dostlarıyla birlikte, kayak merkezi Kartalkaya'da girdi. Köroğlu Dağları zirvesindeki kayak merkezi Kartalkaya yılbaşı gecesi tatilcilerin akınına uğradı. Kayak merkezinde bulunan oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'da yeni yıla eşi ve dostlarıyla birlikte Kartalkaya'daki Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort'ta girdi. Mehmet Topal ve eşi Selda Topal, televizyonda evlilik programı sunan Zuhal Topal ve yakın dostlarıyla birlikte yemek yiyip eğlenerek stres attı. Yeni yılda barış temennisinde bulunan Mehmet Topal, "Yeni yılda ülkemizde huzurun ve barışın olmasını temenni ediyorum. Savaşların son bulmasını, ülkemizin o güzel günlerini yaşamaya devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Mehmet Topal ile akrabalığı bulunmayan sadece soyadı benzerliği olan Zuhal Topal da yeni yılın barış ve mutluluk getirmesini dileyerek, "Dostlarımızla ve ailemizle birlikte buradayız. Eşim çalışıyor ilk defa birlikte yeni yıla giriyoruz. Herkese güzel bir yıl diliyorum. Bütün memleketimiz ve dünyamız için acılarla dolu bir yıl oldu. Umuyorum ki bu yıl bize güzellikler getirsin. Herkese sevgi, barış ve mutluluk diliyorum" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Zuhal Topal ve Mehmet Topal ile röp

-Masadan detay görüntü

Türkiye-Bolu - Mutlu YUCA/