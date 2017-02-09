DHA YURT:(YENİDEN) EL BAB'DA YİNE DEAŞ SALDIRISI: 1 ŞEHİT, 10 YARALI

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, sabah saatlerinde El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında 1 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı.

Dün 5 askerin şehit olduğu ve 170'inci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik yürütülen operasyonlar sırasında sabah saatlerinde DEAŞ'lı teröristler ile Mehmetçik arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda 1 asker şehit oldu, 10 asker ise yaralandı. Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu alanlar, karadan ve havadan ateş altına alındı.



Yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, şehit askerin cenazesi ise helikopter ile Gaziantep'e getirildi.



Bu sabah 1 askerin daha şehit düşmesiyle, Fırat Kalkanı Harekatının başladığı geçen 24 Ağustos'tan bu yana şehit düşen asker sayısı 62'ye yükseldi.

Görüntü Dökümü



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GAZİANTEP



- Türk bayrağına sarılı cenaze



- Helikopterin inişi



- Cenazenin indirilmesi



- Cenazenin ambulansa konulması



KİLİS



- Kilis Devlet Hastanesi



- Ambulansların gelişi



- Yaralıların indirilişi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER, Ahmet ÖZER, Reşit ÇELEBİOĞLU-GAZİANTEP,KİLİS-)



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