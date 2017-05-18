DHA YURT;(YENİDEN)Bakan Soylu: Bu kış bin 100 mağara ve sığınaklarını etkisiz hale getirdik (EK)



SOYLU: 2 BİN 11 DİLENCİ YAKALANDI

Altınova İlçesi’nde yapımı tamamlanan yeni belediye binasının açılış törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelinde ‘Huzurlu Sokaklar Operasyonu’ gerçekleştirdiklerini söyledi. Operasyon sonucu elde edilen verilerle ilgili de bilgi veren Bakan Soylu, 2 bin 11 dilencinin yakalandığını ve bunlardan 156’sının Suriyeli olduğunu söyledi. Soylu, “Dün yine şehirlerimizde ‘Huzurlu Sokaklar’ operasyonu gerçekleştirdik. 10 bini aşkın polisimizle bunu yaptık. Bir taraftan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, bir taraftan Göç Genel Müdürlüğü hep beraber gerçekleştirdik. Ramazan öncesi sokaklarda birileri tarafından koordine edilen dilencilere yönelik bir operasyondu. 2 bin 11 dilenciyi arkadaşlarımız topladılar. Biz kendi insanımıza bakabilme kabiliyetine sahibiz. Bir takım şebekeler bunları ellerine geçiriyor, bunları dilendiriyor ve onlardan bizim o gönlümüzün yumuşaklığından istifade ederek onlardan ekonomik rant elde ediyorlar. 2 bin 11 kişinin 356 kişisi Suriyeliydi. Onları topladık, gereğini yerine getiriyoruz. Diğerleri de maalesef, böyle bir şey türedi; Suriyeli görünümünde dilencilik yaptırmaya çalışıyorlar. Yani Suriyeliymiş gibi. Bu konuda gerekli operasyonları arkadaşlarımız gerçekleştiriyorlarö dedi. Suriyeli görünümünde dilencilik yaptırmaya çalışıyorlar. Yani Suriyeliymiş gibi. Bu konuda gerekli operasyonları arkadaşlarımız gerçekleştiriyorlar" dedi.

Konuşmalarının ardından Bakan Soylu’ya Altınova Belediye Başkanı Metin Oral tarafından tablo ve Altınovaspor’un forması da hediye edildi. Açılış töreninden sonra Bakan Soylu, Yalova'dan ayrıldı

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Bakanın açıklamaları

Bakanın yeni belediye binasını gezmesi

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YALOVA/