DHA YURT;(YENİDEN)ANTALYA HAVALİMANI'NDA PANİK)DÜN AKŞAM DA GELMİŞ, ÜZERİNDEN ESRAR MADDESİ ÇIKINCA AİLESİNE TESLİM EDİLDİMİŞ

ANTALYA Havalimanı'nda kucağındaki çantayı x-ray cihazından geçirmek istemeyen şahıs "Bismillah, Allahuekber" diye bağıran R.Ç., gözaltına alındı. R.Ç.'nin, dün akşam da havalimanına gelip üzerinde esrar maddesi bulununca gözaltına alındığı, sonrasında ailesine teslim edildiği ortaya çıktı.Antalya Havalimanı'nda iç ve dış hatlar terminallerinin ortak kulandığı 'Giden Yolcu' kısmında saat 09.55'te x-ray cihazından geçen Türk vatandaşı R.Ç., "Bismillah, Allahuekber" diye bağırınca panik yaşandı. Polis ve özel güvenlikçiler R.Ç.'yi kısa sürede etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

ÜZERİNDEN ESRAR ÇIKTI

R.Ç.'nin dün akşam da uçağa binmek için havalimanına geldiği, yapılan aramada üzerinde bir miktar esrar maddesi bulununca gözaltına alındığı, ifade işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Diyarbakır Bismil nüfusuna kayıtlı R.Ç.'nin, uyuşturucu bağımlısı olduğu kaydedildi.

'BİRDEN BAĞIRMAYA BAŞLADI'

Görgü tanıklarından avukat Dilek Bağrıyanık, bir arkadaşını sabah saatlerinde havalimanına bıraktığını belirterek, olay anını şöyle anlattı:

"X-ray'dan geçtik. Güvenlik görevlileri elle arama yaptığı sırada yan taraftaki x-ray cihazından kucağında sırt çantası bulunan 30'lu yaşlarda bir erkek geçti. Güvenlik görevlileri çantasını bırakıp geçmesini istedi. Şahıs bir anda çantasına sıkı sıkı sarılarak 'Bismillah, Allahuekber' diye bağırmaya, dua etmeye başladı. Güvenlik görevlileri hemen müdahale ederek yere yatırdı. Bu sırada o bölgede bulunan herkes kaçmaya başladı" dedi.

Dilek Bağrıyanık, şüphelinin başında siperliği bulunan kahverengi kasket bulunduğunu, yanağının sağ tarafından da kan aktığını söyledi. Bağrıyanık, "Polis merkezine götürüldü. Bize şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığını söylediler" dedi.

Bir başka görgü tanığı ise "Şüpheli çantasını aratmadan x-ray'dan geçmek istedi. Güvenlik görevlileri müdahale edince, 'Gidin teröristlerle uğraşın, beni bırakın' diye bağırdı. Çevredeki herkes kaçtı. Polis ve özel güvenlik görevlileri hemen müdahale etti. Çantasını alarak dışarı çıkardılar. Şüpheli yere yatırılarak kelepçelendi. Üzeri de arandıktan sonra polis aracına bindirilerek havalimanındaki polis merkezine götürüldü" dedi.

SOSYAL MEDYA MESAJLARI

Antalya Havalimanı'nda yaşanan olayla ilgili o sırada havalimanında bekleyen görgü tanıkları Twitter üzerinden yaşananları anlattı. Darıcaspor futbolcusu Okan Kutlu, Twitter paylaşımında, Antalya Havalimanı'nda panik yaşadıklarını yazdı. Söylenene göre birinin güvenlikten içeri girmeye çalıştığı, kargaşa ve kaçışmalar olduğunu belirten Kutlu, kaçışmaları görünce kendilerinin de kaçtığını, özel harekatın anında müdahale edip bu kişiyi sorgu odasına aldığını paylaştı.

Halil Adarlı adlı vatandaş ise havalimanında silahlı şahıs şüphesi nedeniyle polislerin terminal içinde koşturduğunu yazdı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Havalimanı dış plan

Kaset Durumu: Lİnk geçildi

KJ: Haber: Bülent TATOĞULLARI- Tolga YILDIRIM- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()