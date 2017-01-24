DHA YURT;(YENİDEN)ADANA'DA SİLAHLI ÇATIŞMA: 4 YARALI

ADANA'da aralarında tarla meselesi yüzünden husumet bulunan Demir ailesi adliye çıkışında Denizhan ailesine kurşun yağdırdı. 2'si ağır 4 kişi yaralanırken 5 şüpheli de gözaltına alındı.Merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Yunusoğlu Mahallesi'nde 15 Aralık 2015'te tarla meselesi yüzünden Demir Ailesi ile Denizhan Ailesi arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Seyhan Demir, Yusuf ve Hüseyin Denizhan'a küfür ederek av tüfeğiyle ateş açtı. Yaralanan Hüseyin Denizhan da tabancasıyla ateş ederek Seyhan Demir'i yaraladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonrası Seyhan Demir ile Hüseyin ve Yusuf Denizhan hakkında silahla yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

ADLİYE ÇIKIŞI KURŞUN YAĞDIRDILAR

Bugün 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Duruşmadan çıkan taraflar adliye binasının yan tarafındaki İnönü Parkı'na geçip bir cay ocağındaki farklı noktalara oturdu. Bu sırada birbirlerine laf atınca taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Parkta oturan vatandaşlar panik halinde kaçarken bölgede bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti. Havaya ateş açan polis ekipleri, silah kullanan şüphelileri yere yatırıp kelepçeledi. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan Yusuf, Hüseyin, Recep ve Hasan Denizhan ambulanslarla Numune Eğitim ve Araştırma, Adana Devlet ve Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.

Çatışmayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Adliye çevresinde büyük paniğe neden olan saldırganlar, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü



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- Yerdeki yaralılar



- Olay yerindeki kalabalık ve polis ekiplerinin görüntüsü



- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi



- Tarafların kavga etmesi



- Polislerin tarafları etkisiz hale getirmesi



- Yerdeki kan izi



- Gözaltına alınanların polis aracına bindirilmesi



- Olay yerinin güvenlik şeridi çekilmiş hali



- Yerdeki boş kovanlar



- Yaralının ambulansa taşınması



- Ambulansın gidişi



- Olay yeri inceleme ekibinin çalışması



- Yerdeki boş kovanlar



- Yerdeki silah



- Olay yerindeki masa ve sandalyeler

Görüntü Dökümü



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- Silahlı saldırganın karakola getirilmesi



- Yaralı şahsın acil servise götürülmesi



- Havaya ateş açılması



- Yerdeki yaralı

SÜRE: 05'34" BOYUT: 622 MB



SÜRE: 02'01" BOYUT: 226 MB



Haber:Salih ÜÇTEPE-Fatih KARAÇALI Kamera:Salih ÜÇTEPE -Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, ()

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