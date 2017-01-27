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DHA YURT - Yangında ayağı kırık kadını sırtında taşıyarak kurtardı

GAZİANTEP'te 4 katlı binanın ikinci katında çıkan yangında en üst kattaki dairede mahsur kalan ve ayağı kırık olan 60 yaşındaki Pervin Sönmez'i, itfaiye eri sırtında taşıyarak kurtardı. Olay, geçen hafta Öğretmenevleri Mahallesi'nde...

DHA YURT - Yangında ayağı kırık kadını sırtında taşıyarak kurtardı

GAZİANTEP'te 4 katlı binanın ikinci katında çıkan yangında en üst kattaki dairede mahsur kalan ve ayağı kırık olan 60 yaşındaki Pervin Sönmez'i, itfaiye eri sırtında taşıyarak kurtardı.

Olay, geçen hafta Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, binada yaşayanları tahliye ederek yangına müdahale etti. Yangın sırasında en üst katta yaşayan Pervin Sönmez sol ayağı kırık olduğu için evinde mahsur kaldı. Yangına müdahale sürürken bir itfaiye eri, ulaştığı Pervin Sönmez'i sırtına alarak aşağıya indirdi. Pervin Sönmez, dışarıda eşi Nihat Sönmez'e sarılarak itfaiyeye teşekkür etti. Ayağı halen alçıda bulunan Sönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ekiplerin müdahalesiyle söndürülen evde hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye erinin kadını sırtlaması

- İtfaiye erinin kadını taşıması

- İtfaiye erinin kadını indirmesi

- Yangın çıkan ev

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-)

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