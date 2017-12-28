DHA YURT - Yanan metruk binada bulunan erkek cesedi

3 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, geçen Cuma günü metruk bir depoda erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Olay, geçen Cuma günü 1492 Sokak'ta bulunan metruk bir depoda meydana geldi. 46 yaşındaki Serdar Gemalmaz'ın cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli M.D. (44) ifadesinde, Gemalmaz'ın kendisine küfür ettiğini, ardından kavga ettiklerini ve bu sırada onu başına vurduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Haber: İZMİR, ()