Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve...
Son dakika... 8 terörist etkesiz hale getirildi
Son dakika... 8 terörist etkesiz...
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide yangın çıktı
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide...
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti

DHA YURT - Viyadükte zincirleme kaza: 1 kişi viyadükten düşerek yaralandı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde 2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada, kamyonet sürücüsü viyadükten düşerek yaralandı. Kaza, saat 23.30 sıralarında  İzmir Çevreyolu Karşıyaka viyadüğünde meydana geldi. Ümit Hazar,...

DHA YURT - Viyadükte zincirleme kaza: 1 kişi viyadükten düşerek yaralandı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde 2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada, kamyonet sürücüsü viyadükten düşerek yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında  İzmir Çevreyolu Karşıyaka viyadüğünde meydana geldi. Ümit Hazar, idaresindeki 34 YGM 23 plakalı otomobil Çiğli yönünden Karşıyaka istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Hasim Keskin idaresindeki 35 AL 6449 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu sırada kontrolden çıkan 35 AL 6449 plakalı otomobil de takla atarak Ahmet Şahin yönetimindeki 35 K 39168 kamyonete vurdu. Çarpmanın etkisiyle Ahmet Şahin'in kamyoneti yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarparken, Şahin, aracından fırlayarak viyadükten düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine durumu sağlık, AKS ve polis ekipleri sevk edildi. Şahin, kaza yerine gelen AKS ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. Yaralanan Şahin, sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.
Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir çevreyolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normal akışına döndü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Olay yerinden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Araçlardan görüntü
Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328