DHA YURT: VİRANŞEHİR'DE PATLAMA BÖLGESİNDE İNSAN UZUVLARI BULUNDU, ŞEHİT BEKÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde terör örgütü PKK'nın bomba yüklü araçla saldırı düzenlediği lojman ve çevresindeki enkazı temizlenme çalışmaları sırasında insana ait baş ve omuz uzuvları bulundu. Saldırıda şehit olan mahalle bekçisi 27 yaşındaki İbrahim Kete'nin cenazesi ise törenle toprağa verildi.

Viranşehir'in Yenişehir Mahallesi'nde geçen Cuma akşamı, PKK'lı terörist tarafından park edilen bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla patlattıldığı, yargı mensuplarının oturduğu Savcılar Sitesi ve çevresinde polisin olay yeri incelemesi tamamlandı. Patlama nedeniyle hasar gören bölgedeki enerji nakil hatları DEDAŞ ekiplerince değiştirilirken; kapı, pencere ve camları kırılan 14 binanın onarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Saldırıda hasar gören 40'a yakın araç da, çekicilerle olay yerinden kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sırasında molozların arasında baş ve göğüsten oluşan yanmış insan uzuvları bulundu. Kime ait olduğu henüz saptanamayan ceset parçaları incelenmek üzere morga götürüldü.

ŞEHİT BEKÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

Saldırıda şehit olan mahalle bekçisi 2 çocuk babası İbrahim Kete için Viranşehir Kaymakamlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Güngör Azim Tuna, Kaymakam Ömer Çimşit, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kete'nin ailesi, yakınları ve polisler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende saygı duruşunda bulunduktan sonra özgeçmişi okunan Kete ve şehitler için İl Müftüsü İhsan Açık tarafından dua edildi.

'TERÖRİSTLERİN SON ÇIRPINIŞLARI'

vatandaşların sık sık 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları attığı törende konuşan Vali Tuna, terör saldırılarını kınayarak, şöyle dedi:

"Şehitlerin kanı yerde kalmayacak. Teröristlerin son çırpınışları. 15 Temmuz'da halkımız nasıl terörün üstesinden geldiyse şimdi de ayını azim ve kararlılıkla üstesinden gelecektir." Şehit bekçi Kete'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, buradaki törenin ardından ilçeye bağlı Karatepe Mahallesi'nde kılınan namaz sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Viranşehir Kaymakamlyığı

- Törene katılanlar

- Bekçinin tabutunun getirilişi

- Saygı duruşu ve dua edilmesi

- Valinin konuşması

- Cenazenin götürülmesi

- Olay yeri

- Temizlik çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

haber-Kamera: Mustafa MERT-ŞANLIURFA-)

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