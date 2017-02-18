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DHA YURT- Viranşehir'de, hain saldırıda 1 ton bomba kullanılmış (4)

 Viranşehir'de, hain saldırıda 1 ton bomba kullanılmış (4) 3 BAKAN OLAY YERİNDE İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'ne...

DHA YURT- Viranşehir'de, hain saldırıda 1 ton bomba kullanılmış (4)

 Viranşehir'de, hain saldırıda 1 ton bomba kullanılmış (4)

3 BAKAN OLAY YERİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'ne geldi. Bakanlar, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte bombalı araçla saldırı düzenlenen Yenişehir Mahallesi'ndeki lojmanlarda inceleme yaptı. Saldırıya ilişkin yetkililerden bilgi alan bakanlar, adliyeye geçti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: ŞANLIURFA ()

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