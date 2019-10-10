DHA YURT - VAN'DA BARIŞ PINARI HAREKÂTI İÇİN CAMİLERDE 'FETİH SÜRESİ' OKUNDU
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın Fırat'ın doğusuna başlattığı 'Barış Pınarı Harekâtı'nın zaferle sonuçlanması için Van'da sabah namazı öncesi tüm camilerde 'Fetih süresi' okunup, dualar edildi. TSK'nın Suriye Milli Ordusu...
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın Fırat'ın doğusuna başlattığı 'Barış Pınarı Harekâtı'nın zaferle sonuçlanması için Van'da sabah namazı öncesi tüm camilerde 'Fetih süresi' okunup, dualar edildi.
TSK'nın Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütüne karşı dün başlattığı 'Barış Pınarı Harekâtı'nın zaferle sonuçlanması için Van'da tüm camilerde sabah namazı öncesi 'Fetih süresi' okundu, ardından da operasyona katılan askerler için dualar edildi. Kent Merkezi'ndeki Hazreti Ömer Camisine gelen vatandaşlar, operasyonun başarıyla sonuçlanması için dua etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Sabah ezanının okunması
-Camiye gelenler
-Camiden detaylar
-Camide namaz kılanlar
-Cami imanının fetih süresini okuması
-Dua edilmesi
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Behçet DALMAZ - Orhan AŞAN / VAN,()
(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)
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