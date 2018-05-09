DHA YURT - Vahşice yakılarak öldürülen 5 kişilik aile tek tabutta bebek mezarına defnedildi

KASTAMONU'da vahşice öldürüldükten sonra evlerinde yakılan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin ceset kalıntıları, 162 gün sonra toprağa verildi.



Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan dün yakınları tarafından küçük bir torba içerisinde alınan 5 kişilik ailenin ceset kalıntıları, bebek mezarı büyüklüğünde tek bir alanda toprağa verildi.

KEMİKLERİ YANGININ ENKAZINDA BULUNDU

Olay, geçen 29 Kasım tarihinde Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan hırsızları tarafından öldürüldükten sonra evleriyle birlikte cesetleri yakılan Fazıl Çataloğlu (63) ile eşi Sebahat (62), oğlu Emin (35), gelini Şengül (32) ve torunu 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'na ait yanmış kemikler, protez diş ve battaniye üzerindeki saç tüyleri yapılan arama çalışmalarının 42'nci günü evin enkazında bulunmuştu.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Çataoğlu ailesine ait 4 büyükbaş hayvan, Erhan K. ve kardeşi Ersan K.'nın ahırlarında bulunmuştu. Bunun üzerine Erhan K. ve kardeşi Ersan K. 13 Aralık2017 tarihinde, Erhan K.'nin kayınpederi Ali Ş. de 3 gün sonra tutuklanmıştı.

4 BÜYÜKBAŞ HAYVANI ÇALARKEN YAKALANDIKLARI İÇİN KATLETMİŞLERDİ

Ali Ş., verdiği ifade de tüyler ürperten cinayetin ayrıntılarını anlattı. Kuzören Mahallesi'ne hayvan hırsızlığı için gittiklerini belirten Ali Ş., yanında Erkan K. ile Ersan K.'nın bulunduğunu itiraf etti. Çaldıkları 4 büyükbaş hayvanı ahırdan çıkarttıkları esnada çıkan sese Fazıl Çataloğlu'nun uyandığını belirten Ali Ş., kapıya gelen Fazıl Çataloğlu'na yakalanıp panikledikleri sırada kendisini silahla vurarak öldürdüklerini söyledi. Ardından silah sesine evin diğer fertlerinin de uyandığını belirten Ali Ş., onları da silahla vurarak öldürdüklerini, son olarak evde bulunan 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'nu öldürdüklerini tek tek anlattı. Cinayetlerin ardından 2 evi ateşe verdiklerini itiraf etti.



5 KİŞİLİK AİLE, BİR TABUTTA CAMİYE GETİRİLDİ

Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu’nun ceset kalıntılarının bulunduğu tek bir tabuta konulduktan sonra Kastamonu Nasrullah Camii’ne getirildi. Burada öğle namazının ardından imam, çocuk, erkek ve kadınlar için 3 kez ayrı cenaze namazı kıldırdı. Çataloğlu Ailesi’nin bulunduğu tabut daha sonra Kırkçeşme Mahallesi'nde bulunan Ahmet Dede Mezarlığına götürüldü. Vahşice öldürülen Çataloğlu ailesinin 5 üyesi bebek mezarı büyüklüğünde kazılan tek mezar yerinde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.



Görüntü dökümü

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-Tabutun musalla taşına konması

-Hocanın konuşması

-Cenaze namazı

-Tabutun mezarlığa götülrülmesi

-Cenaze defni

Haber - Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU ()