DHA YURT - Üsteğmen Usta'nın şehit olduğu köydeki sivillere yardım eli

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatının 4'üncü günü olan 23 Ocak'ta Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın çatışmada şehit olduğu Raco beldesine bağlı Ömer Uşağı Köyündeki sivillere, Mehmetçik ve ÖSO mensupları yardım eli uzattı. Türk askerleri ve ÖSO mensupları, teröristlerden arındırılan köydeki Suriyelileri evlerinde ziyaret ederek isteklerini sordu, ardından yiyecek ve meyve dağıttı. Çocuklara da bisküvi ve çikolata veren askerlere, bölgede halkı teşekkür edip harekattan duydukları memnuniyeti ifade etti. Askerlere sarılıp Kürtçe konuşan yaşlı bir kadın, "Ben ÖSO askerlerinin iyi ve kibar olduklarını, halimizi sorduklarını söylüyordum. Allah ÖSO'dan razı olsun. İyiki geldiler ve buradalar" diyerek bölgenin teröristlerden temizlenmesine sevindiğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Kürtçe konuşan yaşlı kadının görüntüsü

-Türk askerleri ve ÖSO mensuplarının yiyecek ve meyve dağıtması

-Genel ve detay

HABER:KİLİS,()