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DHA YURT - Ürettiği ürünleri satan kadını götürmek isteyen zabıtaya tepki

Trabzon’da bahçesinde yetiştirdiği maydanozlar ile ürettiği tereyağını satmaya çalışan Asiye Y.’ye (66), zabıta ekipleri müdahale etti. Çevrede toplanan vatandaşlar, kadını götürmek isteyen zabıta ekiplerine karşı çıktı. Tepkiler...

DHA YURT - Ürettiği ürünleri satan kadını götürmek isteyen zabıtaya tepki

Trabzon’da bahçesinde yetiştirdiği maydanozlar ile ürettiği tereyağını satmaya çalışan Asiye Y.’ye (66), zabıta ekipleri müdahale etti. Çevrede toplanan vatandaşlar, kadını götürmek isteyen zabıta ekiplerine karşı çıktı. Tepkiler üzerine kadını bırakan ekipler olay yerinden ayrıldı.    
Kahramanmaraş Caddesi’nde, bahçesinde yetiştirdiği maydanozlar ile ürettiği tereyağını satmaya çalışan Asiye Y., yanına gelen zabıta ekipleri tarafından hakkında ‘zorla satış yaptığı ve fazla para istediği’ iddiasıyla götürülmek istedi. Vatandaşlar, zabıta ekiplerine tepki gösterdi, kadının götürülmesine karşı çıktı. Kadını tanıdıklarını ve seyyar satıcı olmadığını anlatan vatandaşlar kendi ürettiklerini satmaya çalıştığını belirtti. Zabıta ekipleri, tepkiler üzerine kadını bırakarak olay yerinden ayrıldı. Caddede esnaflık yapan Ali Yılmaz, Asiye teyzenin dilencilik yapmadığını, ürettiği ürünleri sattığını belirterek “Geçimini böyle sağlar. Neden zabıta böyle yaptı anlamadık. Asiye teyzenin kimseye zararı dokunmaz. Apar topar alınmasına tepki gösterince zabıta onu bıraktı” dedi. Ramazan Tuncer de “Asiye teyze elindeki ürünleri parasız verdiği bile oluyordu. Uzun süredir buralarda. Bize bir şeyler satarak geçimini sağlar. Bizlerde zabıtanın ona karşı tutumuna karşı geldik” ifadelerini kullandı.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kadının zabıta ile tartışması
-Vatandaşların tepkisi
-Esnaflarla röp.

Haber-Kamera: Fatih TURAN TRABZON,()
 

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