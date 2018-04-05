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DHA YURT - Üniversitede dehşet; Soruşturma geçiren araştırma görevlisi 4 kişiyi öldürdü (3)

VALİ ÖZDEMİR: 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, araştırma görevlisi Volkan B. tarafından 4 akademik personelin tabancayla vurularak, öldürüldüğü Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde, saldırıya ilişkin...

DHA YURT - Üniversitede dehşet; Soruşturma geçiren araştırma görevlisi 4 kişiyi öldürdü (3)

VALİ ÖZDEMİR: 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, araştırma görevlisi Volkan B. tarafından 4 akademik personelin tabancayla vurularak, öldürüldüğü Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde, saldırıya ilişkin bilgi aldı. Fakülte binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Özdemir, savcılığın olaya el koyduğunu belirterek, "Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde üzücü bir olay meydana geldi. Volkan B. adında araştırma görevlisi, fakültenin dekan yardımcısı ile 2 araştırma görevlisi ve fakülte sekreteri olmak üzere 4 kişiyi silahla öldürdü. Başsavcılığımız 3 savcı görevlendirdi. Olayın araştırması yapılıyor. Çok yönlü araştırma yapıldıktan sonra sebepleriyle ilgili geniş bilgi verilecek. Görevde olan bir kişiydi. Son derece üzüntülüyüz. Başsavcılığımız olaya el koydu" diye konuştu.

Eskişehir ()

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