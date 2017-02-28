DHA YURT - Uluslararası İpek Yolu'na tuzaklanan patlayıcı madde imha edildi

MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'ndeki güvenlik güçlerinin uluslararası İpek Yolu'nda yaptığı arama çalışması sırasında yola gömülerek tuzaklanan 40 kilo ağırlığında el yapımı patlayıcı bulunarak, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Derik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kızıltepe'den geçen tarihi İpek Yolu'nun Derik Üçyol mevki yakınlarında, yol kenarına gömülü vaziyette tuzaklanmış ancak düzeneği olmayan yaklaşık 40 kilo el yapımı patlayıcı buldu. Bulunan patlayıcının etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçleri çevrede önlem alırken, uluslararası İpek Yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Alınan önlemlerin ardından, bomba imha uzmanları, yola tuzaklanan patlayıcıyı kontrollü bir şekilde imha etti. Patlamanın etkisiyle karayolunun kenarında 1.5 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Bölgede güvenliğin sağlanılmasının ardından uluslararası İpek Yolu, yeniden trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karayolundan görüntü

-Patlama anı

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()-