DHA YURT - Uludere'de, tanksavar füzesi ve havan ele geçirildi





ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK terör örgütüne ait, toprağa gömülü 2 adet AT-4 tanksavar füzesi ve 2 adet 60 milimetrelik havan ile bu silahlara ait mühimmat bulundu.

Uludere'de bulunan silah ve mühimmatla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Biliç Tepe Bölgesi güneyinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı emir komutasında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında PKK/KCK Terör Örgütü tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş; 2 adet AT-4 Tanksavar füzesi, 2 adet 60mm havan, 10 adet 60mm havan mühimmatı ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.



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