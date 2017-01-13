DHA YURT - Uludağ'da dün kaybolan Büşra'ya ekipler bu sabah ulaştı (2)

Uludağ'da dün kaybolan Büşra'ya ekipler bu sabah ulaştı (2)

ASKERİ HELİKOPTER ILE ALINDI

Bursa'da fotğraf çekmek isterken Uludağ'ın Sarıalan Mevkii'nde kaybolan ve kabus dolu 16 saat sonra bulunan Büşra Boz, yolun kar ve patika olması nedeniyle Bursa'ya indirilemeyince AFGAD tarafından talep edilen askeri helikopter ile Uludağ'ın eteklerinden alındı. Genç kız Hava Kuvvetlerine ait askeri helikopter ile uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne getirildi. Heliopterden çıkartılan genç kız sedyeye konup acil servise getirilirken helikopter durduktan sonra bekleyenlere yardım etmek isteyen helikopter görevlilerinden bir kişinin düşmesi yürekli ağza getirdi.

Şokta olan Büşra Boz acil serviste tedavi altırna alınırken doktorlar heniz sağlık durumu hakkında açıklama yapmadılar.

Görüntü dökümü

Helikopterin inmesi

Görevlilerin helikoptere koşması

Askeri görevlinin düşmesi

Sedyenin taşınması

Detaylar

Haber-Kamera: BURSA ()

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